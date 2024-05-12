Σφοδρή επίθεση στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε μέσω των social media ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασσελάκης, με αφορμή την αναφορά «Μακεδονία» από τη νέα πρόεδρο της γειτονικής χώρας.

Ο Στέφανος Κασσελάκης κάνει λόγο για «Ελλαδέμπορους» και εγκαλεί τον κ. Μητσοτάκη για την τοποθέτηση του υπουργείου Εξωτερικών αναφορικά με τη Συμφωνία των Πρεσπών.

Πιο αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Λασσελάκη:

«Γιατί αποχώρησε η ελληνίδα πρέσβης από την ορκωμοσία της νέας Προέδρου της Βόρειας Μακεδονίας, επειδή αποκάλεσε τη χώρα της με το συνταγματικό όνομα που είχε πριν από τη Συμφωνία των Πρεσπών;

Γιατί εκλιπαρεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την τήρηση της Συμφωνίας των Πρεσπών;

Δεν ήταν προδοτική τελικά;

Ο Πρωθυπουργός λέει ότι δεν του άρεσε μεν η Συμφωνία, αλλά «το κράτος έχει συνέχεια και γι’ αυτό πρέπει να τηρηθεί».

ΟΧΙ, κύριε Μητσοτάκη. Ποτέ δεν εκλιπαρείς για να τηρηθεί κάτι αρνητικό για τη χώρα σου.

Ή τη θεωρείτε επωφελή συμφωνία για την Ελλάδα και την τηρείτε, ή τη θεωρείτε κακή συμφωνία και φοράτε την περικεφαλαία σας και πάτε στους ομοϊδεάτες σας και την ακυρώνετε.

Τα κόλπα κομμένα.

Γιατί η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ σήκωσε στην πλάτη της όλη την Ελλάδα στη Συμφωνία των Πρεσπών, την ώρα που εσείς φοβόσασταν να στηρίξετε την πάγια εθνική θέση, μη χάσετε εθνικιστικά ψηφαλάκια.

Ένας πατριωτικός ΣΥΡΙΖΑ απέναντι σε φοβικούς Ελλαδέμπορους.

Η ιστορική αλήθεια καμιά φορά αργεί να φανεί, δικαιώνει όμως πάντα τους τολμηρούς, τους αληθινά πατριώτες.

Εμείς, ως η παράταξη η οποία πλήρωσε ακριβά τον πατριωτισμό της, καλούμε τη νέα ηγεσία της Βόρειας Μακεδονίας να συνετιστεί και να αναλογιστεί τις ευθύνες της απέναντι στην Ιστορία και στο μέλλον του λαού της».

Πηγή: skai.gr

