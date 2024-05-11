Ο Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision βρίσκεται σε αναταραχή μετά από μια σειρά σημαντικών «κρίσεων» που ξέσπασαν λίγες ώρες πριν από την έναρξη του μεγάλου τελικού.

Η Ιρλανδία -με τη Bambie Thug- έχασε την τελική πρόβα τζενεράλε, καθώς μια «κατάσταση», σύμφωνα με τους υπεύθυνους της αποστολής, απαιτούσε «επείγουσα προσοχή» από την Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU), η οποία είναι υπεύθυνη για τη διοργάνωση.

Εν τω μεταξύ, έξω από τον χώρο του διαγωνισμού 15.000 διαδηλωτές υπέρ της Παλαιστίνης συγκεντρώθηκαν στο Μάλμε, απαιτώντας να αποβληθεί η Eden Golan από τον τελικό. Αντίδραση υπήρξε και από τη Νορβηγία, καθώς όπως έγινε γνωστό αποσύρθηκε η τραγουδίστρια που θα έδινε τη βαθμολογία για τον τελικό. Μετά τον αποκλεισμό της Ολλανδίας και τις αντιδράσεις με τη συμμετοχή του Ισραήλ, δεν θα δούμε την Allesandra.

Η Eurovision υπολογίζεται ότι παρακολουθείται από τουλάχιστον 150 εκατομμύρια ανθρώπους κάθε χρόνο. Ορισμένοι αναλυτές εκτιμούν ότι ο φετινός διαγωνισμός θα είναι ο πιο πολιτικά φορτισμένος στα 68 χρόνια της ιστορίας του. Εδώ και μήνες καλλιτέχνες και ακτιβιστές καλούν τη Eurovision να απαγορεύσει τη συμμετοχή του Ισραήλ λόγω των στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Γάζα.

Χιλιάδες διαδηλωτές «πολιορκούν» το Μάλμε από τον πρώτο ημιτελικό, με τα συνθήματα να επισκιάζουν τη «φανταχτερή» διοργάνωση, «πανηγύρι» το αποκαλούν πολλοί. «Eurovision ντροπή σου! Το αίμα είναι και στα χέρια σας!» και «Ελευθερία στην Παλαιστίνη!», είναι κάποια από τα συνθήματα που φωνάζουν οι διαδηλωτές.

Εκτός τελικού της Eurovision 2024 τέθηκε η συμμετοχή της Ολλανδίας, όπως ανακοίνωσε η EBU. Ο Ολλανδός καλλιτέχνης Joost Klein αποκλείστηκε από τον ευρωπαϊκό διαγωνισμό τραγουδιού, έπειτα από καταγγελία που έγινε από γυναίκα μέλος του συνεργείου παραγωγής, σύμφωνα με ανακοίνωση της (EBU). Η EBU, μετά από αυτό το χάος, εξέδωσε και νέα ανακοίνωση για το πώς θα γίνει η σημερινή ψηφοφορία και ποια θα είναι η σειρά εμφάνισης των χωρών που συμμετέχουν στον τελικό.

As a result of no participation from the Netherlands in the Eurovision Song Contest Grand Final the following will take effect:



All contestants keep their number in the official Running Order. There will be NO song in position number 5.



The jury results, received after Dress… — Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 11, 2024

Η Ελλάδα, η Ιρλανδία, η Κύπρος και η Ελβετία έλειπαν από τη σκηνή της παρέλασης των σημαιών, όπως γράφουν πολλά διεθνή μέσα. Άλλο ένα ευτράπελο προέκυψε και με τη συμμετοχή της Γαλλίας, καθώς ο Slimane διέκοψε τη δική του εμφάνιση για να φωνάξει: «Ενωμένοι από τη μουσική, ναι, αλλά για την αγάπη, για την ειρήνη», υπό τις ενθουσιώδεις επευφημίες του κοινού.

Ο αποκλεισμός της Ολλανδίας και η «σοκαριστική» απόφαση

Όπως γνωστοποίησε το μεσημέρι του Σαββάτου η EBU, ο Ολλανδός τραγουδιστής Joost Klein αποκλείστηκε από τη Eurovision μετά από καταγγελία μιας γυναίκας μέλους της παραγωγής της EBU. Αρχικά, η διοργανώτρια Αρχή είχε αναστείλει τη συμμετοχή της Ολλανδίας από τη γενική πρόβα για τον τελικό της Eurovision, τελικά όμως, όπως ανακοινώθηκε από την EBU, αποφασίστηκε ο αποκλεισμός του Joost Klein από τον διαγωνισμό. Έτσι στον αποψινό τελικό του 68ου ευρωπαϊκού διαγωνισμού θα εμφανιστούν 25 χώρες και όχι 26.

Η πρώτη αντίδραση στον αποκλεισμό του Joost Klein ήρθε -σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων- από τον τηλεοπτικό σταθμό Avrotros, που φιλοξενεί τον διαγωνισμό στην Ολλανδία, καθώς θεωρεί τον αποκλεισμό του Ολλανδού καλλιτέχνη «δυσανάλογο». Το κανάλι ανέφερε ότι βρήκε τον αποκλεισμό «δυσανάλογο», δηλώντας ότι η «απόφαση είναι σοκαριστική».

