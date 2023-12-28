Μετά τις αρχές του 2024 η ψηφοφορία στο τουρκικό κοινοβούλιο για την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ

Η ψηφοφορία στο τουρκικό κοινοβούλιο για την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, η οποία εγκρίθηκε από κοινοβουλευτική επιτροπή στις 26 Δεκεμβρίου, δεν θα διεξαχθεί «πιθανότατα» πριν από τις αρχές του 2024 με την επιστροφή των βουλευτών στις 15 Ιανουαρίου, σύμφωνα με τουρκικές κοινοβουλευτικές πηγές.

Το τουρκικό κοινοβούλιο βρίσκεται σε διακοπές από χθες το βράδυ. Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων ενέκρινε προχθές, Τρίτη, το πρωτόκολλο ένταξης της Σουηδίας στην Ατλαντική Συμμαχία, αλλά εκκρεμεί η ψηφοφορία στην ολομέλεια της τουρκικής βουλής.

Η Τουρκία είναι το τελευταίο μέλος της Ατλαντικής Συμμαχίας μαζί με την Ουγγαρία που έκλεισε τον δρόμο στην ένταξη της Σουηδίας προβάλλοντας απαιτήσεις και προσχήματα για να δικαιολογήσει την στάση της.

Η Στοκχόλμη κατέθεσε την υποψηφιότητά της στο ΝΑΤΟ λίγο μετά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο 2022, ταυτόχρονα με την Φινλανδία, η οποία έγινε δεκτή τον περασμένο Απρίλιο.

Ο πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν έχει την δυνατότητα να συγκαλέσει έκτακτη κοινοβουλευτική σύνοδο πριν από την επανάληψη των εργασιών της τουρκικής βουλής. Αλλά, ο πρόεδρος της Τουρκίας έχει ανοικτά συνδέσει το πράσινο φως της Αγκυρας με το ζήτημα της πώλησης των αμερικανικών μαχητικών αεροσκαφών F-16, το οποίο έχει μπλοκαριστεί από το Κονγκρέσο.

Σύμφωνα με διπλωματική πηγή στην Αγκυρα, ο υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν συνομίλησε χθες με τον αμερικανό ομόλογό του Αντονι Μπλίνκεν «έπειτα από αίτημα του δεύτερου».

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο Χακάν Φιντάν επέμεινε στο θέμα των F-16 και υπενθύμισε ότι η Αγκυρα «περιμένει από την αμερικανική κυβέρνηση και το αμερικανικό Κονγκρέσο να ενεργήσουν με γνώμονα το πνεύμα της συμμαχίας και να σεβασθούν τις ανειλημμένες δεσμεύσεις».

