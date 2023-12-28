«Εν μέρει» ένταξη στη Σένγκεν για Ρουμανία και Βουλγαρία από τον Μάρτιο 2024

Η Βουλγαρία και η Ρουμανία έφθασαν σε συμφωνία με την Αυστρία για την είσοδό τους στον ευρωπαϊκό χώρο ελεύθερης κυκλοφορίας Σένγκεν σε θαλάσσιο και αεροπορικό επίπεδο από τον Μάρτιο 2024, ανακοίνωσε η κυβέρνηση της Ρουμανίας.

«Επειτα από 13 χρόνια, η Ρουμανία θα ενταχθεί εν τέλει στο Σένγκεν! Εχουμε πολιτική συμφωνία για το θέμα!», έγραψε στο Facebook ο πρωθυπουργός της Ρουμανίας Μαρσέλ Τσολάκου.

Το υπουργείο Εσωτερικών της Ρουμανίας αναφέρει σε ανακοίνωσή του την επίτευξη «πολιτικής συμφωνίας» ανάμεσα στις τρεις χώρες για την επέκταση της ζώνης «στα εναέρια και θαλάσσια σύνορα» της Ρουμανίας και την Βουλγαρίας από τον Μάρτιο 2024.

Το θέμα του ανοίγματος των χερσαίων συνόρων θα αποτελέσει αντικείμενο συνομιλιών που θα διεξαχθούν τον επόμενο χρόνο.

Η Αυστρία, η οποία έθεσε βέτο πριν από έναν χρόνο στην είσοδο των δύο χωρών στην ζώνη Σένγκεν, διατύπωσε στις αρχές του Δεκεμβρίου την ιδέα που ονόμασε «Air Schengen». Η Βιέννη δήλωσε ότι είναι έτοιμη για την χαλάρωση των κανόνων που διέπουν την αεροπορική κυκλοφορία για την Βουλγαρία και την Ρουμανία, αν οι Βρυξέλλες ενισχύσουν τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Η Ρουμανία και η Βουλγαρία, μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης από το 2007, δεν έγιναν δεκτές στο τέλος του 2022 στην τεράστια αυτή ζώνη εντός της οποίας 400 εκατομμύρια άνθρωποι μπορούν να ταξιδεύουν ελεύθερα χωρίς ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα.

Η Αυστρία πρόβαλε το βέτο της στις δύο υποψηφιότητες, καθώς η Βιέννη διαμαρτύρεται εδώ και πολλά χρόνια για μία δυσανάλογη παράνομη μετανάστευση που συνδέεται με τα πλημμελώς προστατευμένα εξωτερικά σύνορα της ζώνης Σένγκεν.

Η ζώνη ελεύθερης κυκλοφορίας προσώπων και αγαθών δημιουργήθηκε το 1985 και περιλαμβάνει 23 από τις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης, καθώς και την Ελβετία, την Νορβηγία, την Ισλανδία και το Λίχτενστάιν.

Πηγή: skai.gr

