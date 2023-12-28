Περίπου 50.000 άνθρωποι, 40 εθνικοτήτων, αναμένεται να βρεθούν στο φεστιβάλ «FCKNYE» στις Βρυξέλλες για τον εορτασμό της Πρωτοχρονιάς.

Το διήμερο πάρτυ θα πραγματοποιηθεί στις 30 και 31 Δεκεμβρίου στο Χέιζελ. Είναι η έκτη χρονιά της διοργάνωσης, ωστόσο είναι η πρώτη φορά που θα διαρκέσει δύο ημέρες.

Συνολικά θα συμμετέχουν 75 ντι-τζέι, ενώ στις 30 Δεκεμβρίου αναμένονται 15.000 συμμετέχοντες και στις 31, 35.000. Το 72% όσων θα παραβρεθούν προέρχεται από το εξωτερικό, σύμφωνα με τα βελγικά μέσα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

