Δεν πήγε καλά η σκέψη του νεαρού άνδρα να κάνει πρόταση γάμου στην σύντροφό του στη διάρκεια ταξιδιού τους στη Ρώμη, αφού εισέπραξε από εκείνη ένα μεγαλοπρεπές «όχι»!

Όπως φαίνεται σε βίντεο που έχει γίνει viral, όλα πάνε καλά όσο το ζευγάρι χορεύει στη Via dei Condotti κάτω από τα χριστουγεννιάτικα φώτα.

Στη συνέχεια, ο νεαρός άνδρας γονατίζει κρατώντας ένα δαχτυλίδι, υπό τους ήχους του O Sole Mio από έναν τενόρο.

Μπροστά στα μάτα δεκάδων παρευρισκομένων, ο νεαρός ζητάει από την αγαπημένη του να τον παντρευτεί και εκείνη του απαντά: «Δεν το περίμενα. Δεν ήμουν έτοιμη. Αλλά γι' αυτό ήρθαμε στη Ρώμη;».

Όπως φαίνεται και στο βίντεο, η γυναίκα εμφανώς αμήχανη ζητά επανειλημμένως από τον αγαπημένο της να σταματήσει, ενώ ο τενόρος συνεχίζει να τραγουδά.

Ο άνδρας φέρεται στη συνέχεια να ρωτάει μπροστά στους θεατές: «Είναι ναι ή όχι;».

Εκείνη απαντά ότι είναι «όχι» και στη συνέχεια ο άνδρας σηκώνεται πληγωμένος.

