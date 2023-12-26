Το «πράσινο φως» για την έγκριση της ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ.άναψε κατ' αρχήν την Τρίτη η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Φουάτ Οκτάι δήλωσε ότι η Σουηδία έχει λάβει μέτρα κατά της τρομοκρατίας, «ειδικά για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας».

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ωστόσο, έσπευσε να προσθέσει, «δεν έχουμε δει ακόμη τα αναμενόμενα αποτελέσματα στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας».

Καταψήφισαν το Καλό Κόμμα (ΙΥΙ) της Μεράλ Ακσενέρ, ενώ το φιλοκουρδικό Κόμμα Ισότητας των Λαών και Δημοκρατίας (DEM) απείχε της ψηφοφορίας.

Μετά την έγκριση του πρωτοκόλλου από την 27μελή επιτροπή το φλέγον για τις ΗΠΑ ζήτημα θα τεθεί σε ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Εθνοσυνέλευσης και μετά θα πρέπει η απόφαση να υπογραφεί από τον πρόεδρο Ερντογάν.

Το θέμα της ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ συζητήθηκε κατά την πρόσφατη τηλεφωνική συνομιλία που είχαν ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν.

Η Σουηδία και η Φινλανδία ζήτησαν να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Μολονότι η Άγκυρα επικύρωσε την ένταξη της Φινλανδίας, προέβαλε αντιρρήσεις για την περίπτωση της Σουηδίας, με το σκεπτικό ότι η Στοκχόλμη παρέχει προστασία σε οργανώσεις τις οποίες η Άγκυρα θεωρεί τρομοκρατικές.



Το δεύτερο μέλος του ΝΑΤΟ που δεν έχει επικυρώσει ακόμη το ενταξιακό πρωτόκολλο είναι η Ουγγαρία, όμως έχει δηλώσει ότι δεν θα είναι η τελευταία χώρα που θα το πράξει.



Πηγή: skai.gr - ΑΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.