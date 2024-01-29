Εκατό μετανάστες έχουν χάσει τη ζωή τους ή θεωρούνται αγνοούμενοι στην κεντρική και ανατολική Μεσόγειο από τις αρχές του 2024, αριθμός υπερδιπλάσιος σε σχέση με τον απολογισμό που καταγράφηκε πέρυσι την ίδια περίοδο, ανακοίνωσε σήμερα ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ).

«Ο πιο πρόσφατος απολογισμός νεκρών και αγνοουμένων είναι μια έντονη υπενθύμιση ότι μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που περιλαμβάνει ασφαλείς και κανονικές οδούς... είναι η μόνη λύση που θα ωφελήσει τους μετανάστες και τα κράτη εξίσου», δήλωσε η Έιμι Πόουπ, γενική διευθύντρια του ΔΟΜ.

Η δήλωσή της έγινε κατά τη διάρκεια μιας συνόδου κορυφής ηγετών της Αφρικής στη Ρώμη με θέμα τη μετανάστευση.

Το πρόγραμμα Missing Migrants του ΔΟΜ διαπίστωσε ότι 3.041 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους ή θεωρήθηκαν αγνοούμενοι πέρσι στη Μεσόγειο - μια σημαντική αύξηση σε σχέση με τους 2.411 του απολογισμού του 2022.

Νωρίτερα αυτό τον μήνα, τα ίχνη 40 Τυνήσιων μεταναστών χάθηκαν αφότου επιβιβάστηκαν σε βάρκα και αναχώρησαν με προορισμό τις ιταλικές ακτές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.