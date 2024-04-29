Επιχείρηση έρευνας και διάσωσης 25 αλλοδαπών και περισυλλογή μίας σορού άντρα πραγματοποιήθηκε τις πρωινές ώρες χθες υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.) Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., στη θαλάσσια περιοχή βορειοδυτικά της Σάμου.

Ειδικότερα, το Λιμενικό ενημερώθηκε από τον ευρωπαϊκό αριθμό κλήσης έκτακτης ανάγκης ''112'' για την ύπαρξη λέμβου σε δυσχερή θέση .

Αμέσως αναχώρησαν πέντε περιπολικά σκάφη και ένα ναυαγοσωστικό, ενώ απογειώθηκε και ελικόπτερο της δύναμης FRONTEX.

Εν συνεχεία, στις έρευνες συμμετείχε και ένα Πλοίο Ανοικτής Θαλάσσης (Π.Α.Θ.) Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή ήταν δυσμενείς με ανέμους βορειοδυτικούς εντάσεως 6-7 μποφόρ και θαλασσοταραχή.

Σε απόσταση μισού ναυτικού μιλίου από την περιοχή «ΔΡΑΚΑΙΟΙ», ένα περιπολικό σκάφος εντόπισε μία ημιβυθισμένη λέμβο, απ’ όπου διασώθηκαν 23 άτομα, ενώ 2 άτομα περισυνελέγησαν από τη θάλασσα.

Όλοι οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του Βαθέος Σάμου και από εκεί παραδόθηκαν στην Αστυνομική Διεύθυνση Σάμου.

Στη συνέχεια, το ναυαγοσωστικό σκάφος, με τη συνδρομή της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, εντόπισε και ανέσυρε έναν άντρα χωρίς τις αισθήσεις του, ο οποίος παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Κατά δήλωσή των διασωθέντων επέβαιναν στη λέμβο άλλα δέκα 10 άτομα που πιθανώς έχουν βγει στην ξηρά. Κατά τη διάρκεια της νύχτας στη χερσαία περιοχή «ΔΡΑΚΑΙΟΙ» εντοπίστηκαν άλλοι 10 από τους μετανάστες της Λέσβου, που είχαν βγει κολυμπώντας στη στεριά.

Οι έρευνες συνεχίζονται σήμερα για πιθανούς αγνοούμενους.

Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Σάμου.

Πηγή: skai.gr

