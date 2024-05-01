Απίθανη ματσάρα «γιγάντων» στο Μόναχο και μοιρασμένες οι πιθανότητες πρόκρισης στoν τελικό του Champions League! Σε ένα σπουδαίο ευρωπαϊκό ντέρμπι στην Allianz Arena, η Μπάγερν κόλλησε τη Ρεάλ Μαδρίτης στον τοίχο με απανωτές ευκαιρίες, η ομάδα του Αντσελότι πήρε προβάδισμα στο 24' με τον Βινίσιους, οι Βαυαροί γύρισαν το ματς στο δεύτερο ημίχρονο σε διάστημα τεσσάρων λεπτών με Σανέ και πέναλτι του Κέιν, όμως ο Βινίσιους ισοφάρισε σε 2-2 από την άσπρη βούλα!

Στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» θα κριθεί η πρόκριση την Τετάρτη του Πάσχα (8/5) με την Μπάγερν να αναζητά πρόκριση στο «άντρο» της Ρεάλ για πρώτη φορά μετά το 2012, όταν είχε αποκλείσει τη Βασίλισσα στα πέναλτι και με τους «μερένχες» να πηγαίνουν με το... πλεονέκτημα της έδρας να πάρουν την πρόκριση σε έναν ακόμη τελικό.

Μόλις η δεύτερη ισοπαλία στο Μόναχο για Μπάγερν και Ρεάλ, με τους Μαδριλένους να φεύγουν χωρίς ήττα από τη Βαυαρική πρωτεύουσα για τέταρτο σερί ματς.

Στο μυαλό των κόουτς:

Με το αγαπημένο του 4-3-3 παρέταξε την Μπάγερν ο Τόμας Τούχελ. Για τους Βαυαρούς λοιπόν ο Γερμανός προπονητής, επέλεξε τον Νόιερ στην εστία, με τους Κίμιχ, Κιμ, Nτάιερ και Μαζράουι στην άμυνα. Ο Λάιμερ με τον Γκορέτσκα ήταν στον άξονα, ο Μίλερ μπροστά τους, ο Κέιν στην κορυφή και οι Σανέ, Μουσιάλα στα άκρα.

Τη γνωστή «συνταγή» προτίμησε για τη Ρεάλ Μαδρίτης ο Κάρλο Αντσελότι. Ο Ιταλός τεχνικός της «Βασίλισσας» επέλεξε τον Λούνιν στην εστία με τους Βάθκεθ, Ρίντιγκερ, Νάτσο και Μεντί στην τετράδα της άμυνας. Στο κέντρο η τριάδα Βαλβέρδε, Τσουαμενί και Κρόος ήταν αμετακίνητη για ένα ακόμη ευρωπαϊκό ματς, ενώ ο Μπέλιγχαμ κινούνταν πίσω από τους Βινίσιους και Ροντρίγκο.

Το ματς:

Εκκωφαντικό το ξεκίνημα της Μπάγερν στο ματς, με τους Βαυαρούς να μπαίνουν με το μαχαίρι στα δόντια και να χάνουν την πρώτη τους τελική στα 57" με τον Σανέ να πλασάρει και τον Λούνιν να αποκρούει με το πόδι διατηρώντας το 0-0.

Μόλις πέντε λεπτά αργότερα ο Κέιν με ένα πλασέ εκτός περιοχής δοκίμασε τα αντανακλαστικά του Λούνιν που μπλόκαρε την μπάλα, ενώ δευτερόλεπτα αργότερα ο Σανέ ξανά αστόχησε.

Η Ρεάλ Μαδρίτης επιχείρησε να πάρει μέτρα στο γήπεδο με απανωτά κόρνερ, ωστόσο η ροή του ματς άλλαξε στο 24'! Ο Κρόος πήρε την μπάλα στο κέντρο και με μια φανταστική κάθετη πάσα ανάμεσα από τα στόπερ της Μπάγερν, βρήκε τον Βινίσιους που δεν λάθεψε στο τετ-α-τετ με τον Νόιερ, γράφοντας με πλασέ το 0-1!

Η ομάδα του Τούχελ από το σημείο εκείνο και έπειτα «κατηφόρησε» το γήπεδο και στο 40' έχασε σπουδαία ευκαιρία για την ισοφάριση. Ο Μουσιάλα κέρδισε φάουλ σε εξαιρετικό σημείο με τον Κέιν να εκτελεί με πολύ φάλτσο και δύναμη, αλλά η μπάλα έφυγε ελάχιστα άουτ από το δοκάρι του Λούνιν με το ημίχρονο να ολοκληρώνεται δευτερόλεπτα αργότερα.

Στην ανάπαυλα ο Τούχελ προχώρησε σε αλλαγή, αποσύροντας από το γήπεδο τον Γκορέτσκα βάζοντας τον Γκερέιρο!

Αρχικά ο Γερμανός τεχνικός πήγε να το... πληρώσει, αφού λίγο έλειψε η Ρεάλ να βρει και δεύτερο τέρμα. Ο Μπέλιγχαμ βγήκε στην κόντρα, ο Κρόος ακολούθησε την κίνηση του και πήρε την μπάλα, πλασάροντας κατευθείαν με τον Νόιερ να κάνει εντυπωσιακή επέμβαση και να διατηρεί το σκορ στο 0-1.

Η απάντηση των «Βαυαρών» ήρθε στο 53'! Ο Σανέ πήρε την μπάλα από τα δεξιά πήρε μέτρα πάτησε περιοχή, σούταρε στην κλειστή γωνία και... εκτέλεσε τον Λούνιν για το 1-1!

Ο Αντσελότι προχώρησε σε αλλαγές «θυσιάζοντας» ουσιαστικά τον Μπέλιγχαμ και περνώντας στο ματς, Μόντριτς και Μπαχίμ Ντίαθ. Ο Ιταλός δικαιώθηκε αφού η Ρεάλ Μαδρίτης έφερε και αυτή με πέναλτι το ματς στα ίσα. Ο Μόντριτς βρήκε ωραία τον Ροντρίγκο στην περιοχή με τον Βραζιλιάνο να κάνει την κίνηση και να ανατρέπεται από τον Κιμ και τον Τουρπέν να δείχνει ξανά την εσχάτη των ποινών. Ο Βινίσιους έστειλε από την άλλη πλευρά τον Νόιερ και ισοφάρισε για τη Ρεάλ Μαδρίτης στο τελικό 2-2!

