Euroleague: Καταθέτει ένσταση για το ματς με τη Μακάμπι ο Παναθηναϊκός

Και… τρίτο ημίχρονο θα έχει το Game 3 της Μακάμπι Τελ Αβίβ με τον Παναθηναϊκό, που βρήκε την ισραηλινή ομάδα νικήτρια με 85-83, με αποτέλεσμα να πάρει το προβάδισμα στη σειρά (2-1) και να βρίσκεται ένα ροζ φύλλο αγώνα μακριά από το Final 4 του Βερολίνου.

Με απόφαση του Εργκίν Αταμάν, οι «πράσινοι» θα καταθέσουν ένσταση για τη φάση στα 15 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε του αγώνα, με την τάπα του Λεσόρ και το τζάμπολ, που έδωσαν οι διαιτητές, καθώς θεωρούν ότι έπρεπε να τους δοθεί η κατοχή της μπάλας.

Θυμίζουμε, ο Λορέντζο Μπράουν αστόχησε στο λέι απ μετά από τάπα του Λεσόρ, αλλά οι διαιτητές σταμάτησαν το παιχνίδι, κατοχυρώνοντας αρχικά το καλάθι για τη Μακάμπι. Στη συνέχεια, όμως, πήγαν στο instant replay και πήραν πίσω την αρχική τους απόφαση, την οποία, μάλιστα, εξήγησαν στους δύο προπονητές, δίνοντας τζάμπολ. Από το τζάμπολ η μπάλα κατέληξε στην ομάδα του Όντεντ Κάτας, με τον Μπράουν να κερδίζει το φάουλ από τον Τζέριαν Γκραντ και να εκτελεί τις δύο βολές, που έκριναν το παιχνίδι.

