Ποδόσφαιρο-Champions League: Το πανόραμα της περιόδου 2023/2024

Το πανόραμα του Champions League για την αγωνιστική περίοδο 2023-24:
ΗΜΙΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ
Α' ΑΓ. Β' ΑΓ.
Μπάγερν Μονάχου-Ρεάλ Μαδρίτης 2-2 06/05
Ντόρτμουντ–Παρί Σεν Ζερμέν 01/05 07/05
ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ
Α' ΑΓ. Β' ΑΓ.
Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία)-Ντόρτμουντ (Γερμανία) 2-1 2-4
Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 2-3 4-1
Άρσεναλ (Αγγλία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 2-2 0-1
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία) 3-3 4-3 πέν. / κ.δ. & παρ. 1-1
ΦΑΣΗ ΤΩΝ «16»
Α' ΑΓ. Β' ΑΓ.
Λάτσιο (Ιταλία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 1-0 0-3
Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία)-Ρεάλ Σοσιεδάδ (Ισπανία) 2-0 2-1
Λειψία (Γερμανία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 0-1 1-1
Κοπεγχάγη (Δανία)-Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία) 1-3 1-3
Πόρτο (Πορτογαλία)-Αρσεναλ (Αγγλία) 1-0 2-4 πέν. / κ.δ. 0-1
Νάπολι (Ιταλία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 1-1 1-3
Ιντερ (Ιταλία)-Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία) 1-0 2-3 πεν. / κ.δ. & παρ. 1-2
Αϊντχόφεν (Ολλανδία)-Ντόρτμουντ (Γερμανία) 1-1 0-2
ΦΑΣΗ ΟΜΙΛΩΝ
1ος ΟΜΙΛΟΣ
Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Αγγλία)
Κοπεγχάγη (Δανία)
Γαλατασαράι (Τουρκία)
1η αγωνιστική - Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου
Γαλατασαράι - Κοπεγχάγη 2-2
Μπάγερν Μονάχου - Μάντσεστερ Γ. 4-3
2η αγωνιστική - Τρίτη 3 Οκτωβρίου
Μάντσεστερ Γ. - Γαλατασαράι 2-3
Κοπεγχάγη - Μπάγερν Μονάχου 1-2
3η αγωνιστική - Τρίτη 24 Οκτωβρίου
Γαλατασαράι - Μπάγερν Μονάχου 1-3
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Κοπεγχάγη 1-0
4η αγωνιστική - Τετάρτη 8 Νοεμβρίου
Μπάγερν Μονάχου - Γαλατασαράι 2-1
Κοπεγχάγη - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 4-3
5η αγωνιστική - Τετάρτη 29 Νοεμβρίου
Γαλατασαράι - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 3-3
Μπάγερν Μονάχου - Κοπεγχάγη 0-0
6η αγωνιστική - Τρίτη 12 Δεκεμβρίου
Μάντσεστερ Γιουν. - Μπάγερν Μονάχου 0-1
Κοπεγχάγη - Γαλατασαράι 1-0
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Ομάδα ΑΓ. Ν Ι Η ΓΚΟΛ Β.
Μπάγερν 6 5 1 0 12-6 16 --Προκρίθηκε στους «16»
Κοπεγχάγη 6 2 2 2 8-8 8 --Προκρίθηκε στους «16»
Γαλατασαράι 6 1 2 3 10-13 5 --Europa League
Μάντσεστερ Γ. 6 1 1 4 12-15 4
2ος ΟΜΙΛΟΣ
Σεβίλη (Ισπανία)
Άρσεναλ (Αγγλία)
Αϊντχόφεν (Ολλανδία)
Λανς (Γαλλία)
1η αγωνιστική - Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου
Σεβίλη - Λανς 1-1
Άρσεναλ - Αϊντχόφεν 4-0
2η αγωνιστική - Τρίτη 3 Οκτωβρίου
Λανς - Άρσεναλ 2-1
Αϊντχόφεν - Σεβίλη 2-2
3η αγωνιστική - Τρίτη 24 Οκτωβρίου
Σεβίλη - Άρσεναλ 1-2
Λανς - Αϊντχόφεν 1-1
4η αγωνιστική - Τετάρτη 8 Νοεμβρίου
Άρσεναλ - Σεβίλη 2-0
Αϊντχόφεν - Λανς 1-0
5η αγωνιστική - Τετάρτη 29 Νοεμβρίου
Σεβίλη - Αϊντχόφεν 2-3
Άρσεναλ - Λανς 6-0
6η αγωνιστική - Τρίτη 12 Δεκεμβρίου
Λανς - Σεβίλη 2-1
Αϊντχόφεν - Άρσεναλ 1-1
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Ομάδα ΑΓ. Ν Ι Η ΓΚΟΛ Β.
Άρσεναλ 6 4 1 1 16-4 13 --Προκρίθηκε στους «16»
Αϊντχόφεν 6 2 3 1 8-10 9 --Προκρίθηκε στους «16»
Λανς 6 2 2 2 6-11 8 --Europa League
Σεβίλη 6 0 2 4 7-12 2
3ος ΟΜΙΛΟΣ
Νάπολι (Ιταλία)
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)
Μπράγκα (Πορτογαλία)
Ουνιόν Βερολίνου (Γερμανία)
1η αγωνιστική - Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου
Ρεάλ Μαδρίτης - Ουνιόν Βερολίνου 1-0
Μπράγκα - Νάπολι 1-2
2η αγωνιστική - Τρίτη 3 Οκτωβρίου
Ουνιόν Βερολίνου - Μπράγκα 2-3
Νάπολι - Ρεάλ Μαδρίτης 2-3
3η αγωνιστική - Τρίτη 24 Οκτωβρίου
Μπράγκα - Ρεάλ Μαδρίτης 1-2
Ουνιόν Βερολίνου - Νάπολι 0-1
4η αγωνιστική - Τετάρτη 8 Νοεμβρίου
Νάπολι - Ουνιόν Βερολίνου 1-1
Ρεάλ Μαδρίτης - Μπράγκα 3-0
5η αγωνιστική - Τετάρτη 29 Νοεμβρίου
Ρεάλ Μαδρίτης - Νάπολι 4-2
Μπράγκα - Ουνιόν Βερολίνου 1-1
6η αγωνιστική - Τρίτη 12 Δεκεμβρίου
Νάπολι - Μπράγκα 2-0
Ουνιόν Βερολίνου - Ρεάλ Μαδρίτης 2-3
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Ομάδα ΑΓ. Ν Ι Η ΓΚΟΛ Β.
Ρεάλ Μ. 6 6 0 0 16-7 18 --Προκρίθηκε στους «16»
Νάπολι 6 3 1 2 10-9 10 --Προκρίθηκε στους «16»
Μπράγκα 6 1 1 4 6-12 4 --Europa League
Ουνιόν Βερ. 6 0 2 4 6-10 2
4ος ΟΜΙΛΟΣ
Μπενφίκα (Πορτογαλία)
Ίντερ (Ιταλία)
Σάλτσμπουργκ (Αυστρία)
Σοσιεδάδ (Ισπανία)
1η αγωνιστική - Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου
Μπενφίκα - Σάλτσμπουργκ 0-2
Σοσιεδάδ - Ίντερ 1-1
2η αγωνιστική - Τρίτη 3 Οκτωβρίου
Σάλτσμπουργκ - Σοσιεδάδ 0-2
Ίντερ - Μπενφίκα 1-0
3η αγωνιστική - Τρίτη 24 Οκτωβρίου
Ίντερ - Σάλτσμπουργκ 2-1
Μπενφίκα - Σοσιεδάδ 0-1
4η αγωνιστική - Τετάρτη 8 Νοεμβρίου
Σοσιεδάδ - Μπενφίκα 3-1
Σάλτσμπουργκ - Ίντερ 0-1
5η αγωνιστική - Τετάρτη 29 Νοεμβρίου
Μπενφίκα - Ίντερ 3-3
Σοσιεδάδ - Σάλτσμπουργκ 0-0
6η αγωνιστική - Τρίτη 12 Δεκεμβρίου
Ίντερ - Σοσιεδάδ 0-0
Σάλτσμπουργκ - Μπενφίκα 1-3
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Ομάδα ΑΓ. Ν Ι Η ΓΚΟΛ Β.
Σοσιεδάδ 6 3 3 0 7-2 12 --Προκρίθηκε στους «16»
Ίντερ 6 3 3 0 8-5 12 --Προκρίθηκε στους «16»
Μπενφίκα 6 1 1 4 7-11 4 --Europa League
Σάλτσμπουργκ 6 1 1 4 4-8 4
5ος ΟΜΙΛΟΣ
Φέγενορντ (Ολλανδία)
Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία)
Λάτσιο (Ιταλία)
Σέλτικ (Σκωτία)
1η αγωνιστική - Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου
Φέγενορντ - Σέλτικ 2-0
Λάτσιο - Ατλέτικο Μαδρίτης 1-1
2η αγωνιστική - Τετάρτη 4 Οκτωβρίου
Ατλέτικο Μαδρίτης - Φέγενορντ 3-2
Σέλτικ - Λάτσιο 1-2
3η αγωνιστική - Τετάρτη 25 Οκτωβρίου
Φέγενορντ - Λάτσιο 3-1
Σέλτικ - Ατλέτικο Μαδρίτης 2-2
4η αγωνιστική - Τρίτη 7 Νοεμβρίου
Ατλέτικο Μαδρίτης - Σέλτικ 6-0
Λάτσιο - Φέγενορντ 1-0
5η αγωνιστική - Τρίτη 28 Νοεμβρίου
Λάτσιο - Σέλτικ 2-0
Φέγενορντ - Ατλέτικο Μαδρίτης 1-3
6η αγωνιστική - Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου
Ατλέτικο Μαδρίτης - Λάτσιο 2-0
Σέλτικ - Φέγενορντ 2-1
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Ομάδα ΑΓ. Ν Ι Η ΓΚΟΛ Β.
Ατλέτικο Μ. 6 4 2 0 17-6 14 --Προκρίθηκε στους «16»
Λάτσιο 6 3 1 2 7-7 10 --Προκρίθηκε στους «16»
Φέγενορντ 6 2 0 4 9-10 6 --Europa League
Σέλτικ 6 1 1 4 5-15 4
6ος ΟΜΙΛΟΣ
Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία)
Ντόρτμουντ (Γερμανία)
Μίλαν (Ιταλία)
Νιούκαστλ (Αγγλία)
1η αγωνιστική - Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου
Μίλαν-Νιούκαστλ 0-0
Παρί Σεν Ζερμέν - Ντόρτμουντ 2-0
2η αγωνιστική - Τετάρτη 4 Οκτωβρίου
Ντόρτμουντ - Μίλαν 0-0
Νιούκαστλ - Παρί Σεν Ζερμέν 4-1
3η αγωνιστική - Τετάρτη 25 Οκτωβρίου
Παρί Σεν Ζερμέν - Μίλαν 3-0
Νιούκαστλ - Ντόρτμουντ 0-1
4η αγωνιστική - Τρίτη 7 Νοεμβρίου
Ντόρτμουντ - Νιούκαστλ 2-0
Μίλαν - Παρί Σεν Ζερμέν 2-1
5η αγωνιστική - Τρίτη 28 Νοεμβρίου
Παρί Σεν Ζερμέν - Νιούκαστλ 1-1
Μίλαν - Ντόρτμουντ 1-3
6η αγωνιστική - Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου
Ντόρτμουντ - Παρί Σεν Ζερμέν 1-1
Νιούκαστλ - Μίλαν 1-2
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Ομάδα ΑΓ. Ν Ι Η ΓΚΟΛ Β.
Ντόρμουντ 6 3 2 1 7-4 11 --Προκρίθηκε στους «16»
Παρί ΣΖ 6 2 2 2 9-8 8 --Προκρίθηκε στους «16»
Μίλαν 6 2 2 2 5-8 8 --Europa League
Νιούκαστλ 6 1 2 3 6-7 5
7ος ΟΜΙΛΟΣ
Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία)
Λειψία (Γερμανία)
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)
Γιουνγκ Μπόις (Ελβετία)
1η αγωνιστική - Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου
Γιουνγκ Μπόις - Λειψία 1-3
Μάντσεστερ Σίτι - Ερυθρός Αστέρας 3-1
2η αγωνιστική - Τετάρτη 4 Οκτωβρίου
Λειψία - Μάντσεστερ Σίτι 1-3
Ερυθρός Αστέρας - Γιουνγκ Μπόις 2-2
3η αγωνιστική - Τετάρτη 25 Οκτωβρίου
Λειψία - Ερυθρός Αστέρας 3-1
Γιουνγκ Μπόις - Μάντσεστερ Σίτι 1-3
4η αγωνιστική - Τρίτη 7 Νοεμβρίου
Μάντσεστερ Σίτι - Γιουνγκ Μπόις 3-0
Ερυθρός Αστέρας - Λειψία 1-2
5η αγωνιστική - Τρίτη 28 Νοεμβρίου
Μάντσεστερ Σίτι - Λειψία 3-2
Γιουνγκ Μπόις - Ερυθρός Αστέρας 2-0
6η αγωνιστική - Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου
Λειψία - Γιουνγκ Μπόις 2-1
Ερυθρός Αστέρας - Μάντσεστερ Σίτι 2-3
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Ομάδα ΑΓ. Ν Ι Η ΓΚΟΛ Β.
Μάντσεστερ Σ. 6 6 0 0 18-7 18 --Προκρίθηκε στους «16»
Λειψία 6 4 0 2 13-10 12 --Προκρίθηκε στους «16»
Γιούνγκ Μπόις 6 1 1 4 7-13 4 --Europa League
Ερυθρός Αστ. 6 0 1 5 7-15 1
8ος ΟΜΙΛΟΣ
Μπαρτσελόνα (Ισπανία)
Πόρτο (Πορτογαλία)
Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία)
Αντβέρπ (Βέλγιο)
1η αγωνιστική - Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου
Μπαρτσελόνα - Αντβέρπ 5-0
Σαχτάρ Ντόνετσκ - Πόρτο 1-3
2η αγωνιστική - Τετάρτη 4 Οκτωβρίου
Αντβέρπ - Σαχτάρ Ντόνετσκ 2-3
Πόρτο - Μπαρτσελόνα 0-1
3η αγωνιστική - Τετάρτη 25 Οκτωβρίου
Μπαρτσελόνα - Σαχτάρ Ντόνετσκ 2-1
Αντβέρπ - Πόρτο 1-4
4η αγωνιστική - Τρίτη 7 Νοεμβρίου
Σαχτάρ Ντόνετσκ - Μπαρτσελόνα 1-0
Πόρτο - Αντβέρπ 2-0
5η αγωνιστική - Τρίτη 28 Νοεμβρίου
Σαχτάρ Ντόνετσκ - Αντβέρπ 1-0
Μπαρτσελόνα - Πόρτο 2-1
6η αγωνιστική - Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου
Πόρτο - Σαχτάρ Ντόνετσκ 5-3
Αντβέρπ - Μπαρτσελόνα 3-2
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Ομάδα ΑΓ. Ν Ι Η ΓΚΟΛ Β.
Μπαρτσελόνα 6 4 0 2 12-6 12 --Προκρίθηκε στους «16»
Πόρτο 6 4 0 2 15-8 12 --Προκρίθηκε στους «16»
Σαχτάρ Ντ. 6 3 0 3 10-12 9 --Europa League
Αντβέρπ 6 1 0 5 6-17 3
