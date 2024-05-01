Λογαριασμός
Ποδόσφαιρο-Champions League: Το πανόραμα της περιόδου 2023/2024

Το πανόραμα του Champions League για την αγωνιστική περίοδο 2023-24

Ποδόσφαιρο

Το πανόραμα του Champions League για την αγωνιστική περίοδο 2023-24:

ΗΜΙΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ

                                                    Α' ΑΓ.        Β' ΑΓ.

Μπάγερν Μονάχου-Ρεάλ Μαδρίτης                        2-2          06/05

Ντόρτμουντ–Παρί Σεν Ζερμέν                          01/05         07/05       

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ

                                                    Α' ΑΓ.        Β' ΑΓ.

Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία)-Ντόρτμουντ (Γερμανία)    2-1           2-4

Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία)       2-3           4-1

Άρσεναλ (Αγγλία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)          2-2           0-1

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία)     3-3           4-3 πέν. / κ.δ. & παρ. 1-1

ΦΑΣΗ ΤΩΝ «16»

                                                    Α' ΑΓ.        Β' ΑΓ.

Λάτσιο (Ιταλία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)           1-0           0-3

Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία)-Ρεάλ Σοσιεδάδ (Ισπανία)     2-0           2-1

Λειψία (Γερμανία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)            0-1           1-1

Κοπεγχάγη (Δανία)-Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία)           1-3           1-3

Πόρτο (Πορτογαλία)-Αρσεναλ (Αγγλία)                  1-0           2-4 πέν. / κ.δ. 0-1

Νάπολι (Ιταλία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία)                1-1           1-3

Ιντερ (Ιταλία)-Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία)           1-0           2-3 πεν. / κ.δ. & παρ. 1-2

Αϊντχόφεν (Ολλανδία)-Ντόρτμουντ (Γερμανία)           1-1           0-2         

ΦΑΣΗ ΟΜΙΛΩΝ

1ος ΟΜΙΛΟΣ

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Αγγλία)

Κοπεγχάγη (Δανία)

Γαλατασαράι (Τουρκία)

1η αγωνιστική - Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου

Γαλατασαράι - Κοπεγχάγη               2-2

Μπάγερν Μονάχου - Μάντσεστερ Γ.       4-3

2η αγωνιστική - Τρίτη 3 Οκτωβρίου

Μάντσεστερ Γ. - Γαλατασαράι           2-3

Κοπεγχάγη - Μπάγερν Μονάχου           1-2

3η αγωνιστική - Τρίτη 24 Οκτωβρίου

Γαλατασαράι - Μπάγερν Μονάχου         1-3

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Κοπεγχάγη    1-0

4η αγωνιστική - Τετάρτη 8 Νοεμβρίου

Μπάγερν Μονάχου - Γαλατασαράι         2-1 

Κοπεγχάγη - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ    4-3

5η αγωνιστική - Τετάρτη 29 Νοεμβρίου

Γαλατασαράι - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ  3-3

Μπάγερν Μονάχου - Κοπεγχάγη           0-0

6η αγωνιστική - Τρίτη 12 Δεκεμβρίου

Μάντσεστερ Γιουν. - Μπάγερν Μονάχου   0-1

Κοπεγχάγη - Γαλατασαράι               1-0

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ομάδα         ΑΓ.  Ν  Ι  Η  ΓΚΟΛ  Β.  

Μπάγερν       6    5  1  0  12-6  16 --Προκρίθηκε στους «16»   

Κοπεγχάγη     6    2  2  2   8-8   8 --Προκρίθηκε στους «16»   

Γαλατασαράι   6    1  2  3  10-13  5 --Europa League

Μάντσεστερ Γ. 6    1  1  4  12-15  4

2ος ΟΜΙΛΟΣ

Σεβίλη (Ισπανία)

Άρσεναλ (Αγγλία)

Αϊντχόφεν (Ολλανδία)

Λανς (Γαλλία)

1η αγωνιστική - Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου

Σεβίλη - Λανς                   1-1

Άρσεναλ - Αϊντχόφεν             4-0

2η αγωνιστική - Τρίτη 3 Οκτωβρίου

Λανς - Άρσεναλ                  2-1

Αϊντχόφεν - Σεβίλη              2-2

3η αγωνιστική - Τρίτη 24 Οκτωβρίου

Σεβίλη - Άρσεναλ                1-2

Λανς - Αϊντχόφεν                1-1

4η αγωνιστική - Τετάρτη 8 Νοεμβρίου

Άρσεναλ - Σεβίλη                2-0 

Αϊντχόφεν - Λανς                1-0

5η αγωνιστική - Τετάρτη 29 Νοεμβρίου

Σεβίλη - Αϊντχόφεν              2-3 

Άρσεναλ - Λανς                  6-0

6η αγωνιστική - Τρίτη 12 Δεκεμβρίου

Λανς - Σεβίλη                   2-1

Αϊντχόφεν - Άρσεναλ             1-1

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ομάδα        ΑΓ.  Ν  Ι  Η  ΓΚΟΛ   Β.  

Άρσεναλ      6    4  1  1  16-4  13 --Προκρίθηκε στους «16»

Αϊντχόφεν    6    2  3  1   8-10  9 --Προκρίθηκε στους «16» 

Λανς         6    2  2  2   6-11  8 --Europa League

Σεβίλη       6    0  2  4   7-12  2    

3ος ΟΜΙΛΟΣ

Νάπολι (Ιταλία)

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

Μπράγκα (Πορτογαλία)

Ουνιόν Βερολίνου (Γερμανία)

1η αγωνιστική - Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου

Ρεάλ Μαδρίτης - Ουνιόν Βερολίνου      1-0

Μπράγκα - Νάπολι                      1-2

2η αγωνιστική - Τρίτη 3 Οκτωβρίου

Ουνιόν Βερολίνου - Μπράγκα            2-3

Νάπολι - Ρεάλ Μαδρίτης                2-3

3η αγωνιστική - Τρίτη 24 Οκτωβρίου

Μπράγκα - Ρεάλ Μαδρίτης               1-2

Ουνιόν Βερολίνου - Νάπολι             0-1

4η αγωνιστική - Τετάρτη 8 Νοεμβρίου

Νάπολι - Ουνιόν Βερολίνου             1-1

Ρεάλ Μαδρίτης - Μπράγκα               3-0

5η αγωνιστική - Τετάρτη 29 Νοεμβρίου

Ρεάλ Μαδρίτης - Νάπολι                4-2

Μπράγκα - Ουνιόν Βερολίνου            1-1

6η αγωνιστική - Τρίτη 12 Δεκεμβρίου

Νάπολι - Μπράγκα                      2-0

Ουνιόν Βερολίνου - Ρεάλ Μαδρίτης      2-3

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ομάδα        ΑΓ.  Ν  Ι  Η  ΓΚΟΛ  Β.

Ρεάλ Μ.      6    6  0  0  16-7 18 --Προκρίθηκε στους «16»   

Νάπολι       6    3  1  2  10-9 10 --Προκρίθηκε στους «16»   

Μπράγκα      6    1  1  4  6-12  4 --Europa League

Ουνιόν Βερ.  6    0  2  4  6-10  2

4ος ΟΜΙΛΟΣ

Μπενφίκα (Πορτογαλία)

Ίντερ (Ιταλία)

Σάλτσμπουργκ (Αυστρία)

Σοσιεδάδ (Ισπανία)

1η αγωνιστική - Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου

Μπενφίκα - Σάλτσμπουργκ          0-2

Σοσιεδάδ - Ίντερ                 1-1  

2η αγωνιστική - Τρίτη 3 Οκτωβρίου

Σάλτσμπουργκ - Σοσιεδάδ          0-2

Ίντερ - Μπενφίκα                 1-0

3η αγωνιστική - Τρίτη 24 Οκτωβρίου

Ίντερ - Σάλτσμπουργκ             2-1

Μπενφίκα - Σοσιεδάδ              0-1

4η αγωνιστική - Τετάρτη 8 Νοεμβρίου

Σοσιεδάδ - Μπενφίκα              3-1 

Σάλτσμπουργκ - Ίντερ             0-1

5η αγωνιστική - Τετάρτη 29 Νοεμβρίου

Μπενφίκα - Ίντερ                 3-3 

Σοσιεδάδ - Σάλτσμπουργκ          0-0  

6η αγωνιστική - Τρίτη 12 Δεκεμβρίου

Ίντερ - Σοσιεδάδ                 0-0

Σάλτσμπουργκ - Μπενφίκα          1-3

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ομάδα        ΑΓ.  Ν  Ι  Η  ΓΚΟΛ  Β.

Σοσιεδάδ     6    3  3  0   7-2  12 --Προκρίθηκε στους «16»

Ίντερ        6    3  3  0   8-5  12 --Προκρίθηκε στους «16»

Μπενφίκα     6    1  1  4  7-11   4 --Europa League

Σάλτσμπουργκ 6    1  1  4   4-8   4

5ος ΟΜΙΛΟΣ

Φέγενορντ (Ολλανδία)

Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία)

Λάτσιο (Ιταλία)

Σέλτικ (Σκωτία)

1η αγωνιστική - Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου

Φέγενορντ - Σέλτικ                   2-0

Λάτσιο - Ατλέτικο Μαδρίτης           1-1

2η αγωνιστική - Τετάρτη 4 Οκτωβρίου

Ατλέτικο Μαδρίτης - Φέγενορντ        3-2

Σέλτικ - Λάτσιο                      1-2

3η αγωνιστική - Τετάρτη 25 Οκτωβρίου

Φέγενορντ - Λάτσιο                   3-1

Σέλτικ - Ατλέτικο Μαδρίτης           2-2

4η αγωνιστική - Τρίτη 7 Νοεμβρίου

Ατλέτικο Μαδρίτης - Σέλτικ           6-0

Λάτσιο - Φέγενορντ                   1-0

5η αγωνιστική - Τρίτη 28 Νοεμβρίου

Λάτσιο - Σέλτικ                      2-0

Φέγενορντ - Ατλέτικο Μαδρίτης        1-3

6η αγωνιστική - Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου

Ατλέτικο Μαδρίτης - Λάτσιο           2-0

Σέλτικ - Φέγενορντ                   2-1

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ομάδα        ΑΓ.  Ν  Ι  Η  ΓΚΟΛ  Β.

Ατλέτικο Μ.  6    4  2  0  17-6  14 --Προκρίθηκε στους «16»

Λάτσιο       6    3  1  2   7-7  10 --Προκρίθηκε στους «16»

Φέγενορντ    6    2  0  4   9-10  6 --Europa League

Σέλτικ       6    1  1  4   5-15  4 

6ος ΟΜΙΛΟΣ

Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία)

Ντόρτμουντ (Γερμανία)

Μίλαν (Ιταλία)

Νιούκαστλ (Αγγλία)

1η αγωνιστική - Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου

Μίλαν-Νιούκαστλ                     0-0

Παρί Σεν Ζερμέν - Ντόρτμουντ        2-0

2η αγωνιστική - Τετάρτη 4 Οκτωβρίου

Ντόρτμουντ - Μίλαν                  0-0

Νιούκαστλ - Παρί Σεν Ζερμέν         4-1

3η αγωνιστική - Τετάρτη 25 Οκτωβρίου

Παρί Σεν Ζερμέν - Μίλαν             3-0 

Νιούκαστλ - Ντόρτμουντ              0-1

4η αγωνιστική - Τρίτη 7 Νοεμβρίου

Ντόρτμουντ - Νιούκαστλ              2-0

Μίλαν - Παρί Σεν Ζερμέν             2-1

5η αγωνιστική - Τρίτη 28 Νοεμβρίου

Παρί Σεν Ζερμέν - Νιούκαστλ         1-1

Μίλαν - Ντόρτμουντ                  1-3

6η αγωνιστική - Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου

Ντόρτμουντ - Παρί Σεν Ζερμέν        1-1

Νιούκαστλ - Μίλαν                   1-2

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ομάδα        ΑΓ.  Ν  Ι  Η   ΓΚΟΛ  Β.  

Ντόρμουντ    6    3  2  1    7-4  11 --Προκρίθηκε στους «16»

Παρί ΣΖ      6    2  2  2    9-8   8 --Προκρίθηκε στους «16»

Μίλαν        6    2  2  2    5-8   8 --Europa League

Νιούκαστλ    6    1  2  3    6-7   5

7ος ΟΜΙΛΟΣ

Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία)

Λειψία (Γερμανία)

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)

Γιουνγκ Μπόις (Ελβετία)

1η αγωνιστική - Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου

Γιουνγκ Μπόις - Λειψία                1-3 

Μάντσεστερ Σίτι - Ερυθρός Αστέρας     3-1

2η αγωνιστική - Τετάρτη 4 Οκτωβρίου

Λειψία - Μάντσεστερ Σίτι              1-3

Ερυθρός Αστέρας - Γιουνγκ Μπόις       2-2 

3η αγωνιστική - Τετάρτη 25 Οκτωβρίου

Λειψία - Ερυθρός Αστέρας              3-1  

Γιουνγκ Μπόις - Μάντσεστερ Σίτι       1-3 

4η αγωνιστική - Τρίτη 7 Νοεμβρίου

Μάντσεστερ Σίτι - Γιουνγκ Μπόις       3-0

Ερυθρός Αστέρας - Λειψία              1-2

5η αγωνιστική - Τρίτη 28 Νοεμβρίου

Μάντσεστερ Σίτι - Λειψία              3-2

Γιουνγκ Μπόις - Ερυθρός Αστέρας       2-0

6η αγωνιστική - Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου

Λειψία - Γιουνγκ Μπόις                2-1

Ερυθρός Αστέρας - Μάντσεστερ Σίτι     2-3

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ομάδα         ΑΓ.  Ν  Ι  Η  ΓΚΟΛ  Β.

Μάντσεστερ Σ.  6   6  0  0  18-7  18 --Προκρίθηκε στους «16»

Λειψία         6   4  0  2  13-10 12 --Προκρίθηκε στους «16»

Γιούνγκ Μπόις  6   1  1  4   7-13  4 --Europa League   

Ερυθρός Αστ.   6   0  1  5   7-15  1 

8ος ΟΜΙΛΟΣ

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)

Πόρτο (Πορτογαλία)

Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία)

Αντβέρπ (Βέλγιο)

1η αγωνιστική - Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου

Μπαρτσελόνα - Αντβέρπ                 5-0

Σαχτάρ Ντόνετσκ - Πόρτο               1-3 

2η αγωνιστική - Τετάρτη 4 Οκτωβρίου

Αντβέρπ - Σαχτάρ Ντόνετσκ             2-3 

Πόρτο - Μπαρτσελόνα                   0-1

3η αγωνιστική - Τετάρτη 25 Οκτωβρίου

Μπαρτσελόνα - Σαχτάρ Ντόνετσκ         2-1 

Αντβέρπ - Πόρτο                       1-4

4η αγωνιστική - Τρίτη 7 Νοεμβρίου

Σαχτάρ Ντόνετσκ - Μπαρτσελόνα         1-0

Πόρτο - Αντβέρπ                       2-0

5η αγωνιστική - Τρίτη 28 Νοεμβρίου

Σαχτάρ Ντόνετσκ - Αντβέρπ             1-0

Μπαρτσελόνα - Πόρτο                   2-1

6η αγωνιστική - Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου

Πόρτο - Σαχτάρ Ντόνετσκ               5-3

Αντβέρπ - Μπαρτσελόνα                 3-2

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ομάδα        ΑΓ.  Ν  Ι  Η  ΓΚΟΛ  Β.  

Μπαρτσελόνα   6   4  0  2  12-6  12 --Προκρίθηκε στους «16»

Πόρτο         6   4  0  2  15-8  12 --Προκρίθηκε στους «16»

Σαχτάρ Ντ.    6   3  0  3  10-12  9 --Europa League 

Αντβέρπ       6   1  0  5   6-17  3

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

