Ποδόσφαιρο-Champions League: Το πανόραμα της περιόδου 2023/2024

Το πανόραμα του Champions League για την αγωνιστική περίοδο 2023-24:

ΗΜΙΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ

Α' ΑΓ. Β' ΑΓ.

Μπάγερν Μονάχου-Ρεάλ Μαδρίτης 2-2 06/05

Ντόρτμουντ–Παρί Σεν Ζερμέν 01/05 07/05

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ

Α' ΑΓ. Β' ΑΓ.

Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία)-Ντόρτμουντ (Γερμανία) 2-1 2-4

Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 2-3 4-1

Άρσεναλ (Αγγλία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 2-2 0-1

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία) 3-3 4-3 πέν. / κ.δ. & παρ. 1-1

ΦΑΣΗ ΤΩΝ «16»

Α' ΑΓ. Β' ΑΓ.

Λάτσιο (Ιταλία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 1-0 0-3

Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία)-Ρεάλ Σοσιεδάδ (Ισπανία) 2-0 2-1

Λειψία (Γερμανία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 0-1 1-1

Κοπεγχάγη (Δανία)-Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία) 1-3 1-3

Πόρτο (Πορτογαλία)-Αρσεναλ (Αγγλία) 1-0 2-4 πέν. / κ.δ. 0-1

Νάπολι (Ιταλία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 1-1 1-3

Ιντερ (Ιταλία)-Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία) 1-0 2-3 πεν. / κ.δ. & παρ. 1-2

Αϊντχόφεν (Ολλανδία)-Ντόρτμουντ (Γερμανία) 1-1 0-2

ΦΑΣΗ ΟΜΙΛΩΝ

1ος ΟΜΙΛΟΣ

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Αγγλία)

Κοπεγχάγη (Δανία)

Γαλατασαράι (Τουρκία)

1η αγωνιστική - Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου

Γαλατασαράι - Κοπεγχάγη 2-2

Μπάγερν Μονάχου - Μάντσεστερ Γ. 4-3

2η αγωνιστική - Τρίτη 3 Οκτωβρίου

Μάντσεστερ Γ. - Γαλατασαράι 2-3

Κοπεγχάγη - Μπάγερν Μονάχου 1-2

3η αγωνιστική - Τρίτη 24 Οκτωβρίου

Γαλατασαράι - Μπάγερν Μονάχου 1-3

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Κοπεγχάγη 1-0

4η αγωνιστική - Τετάρτη 8 Νοεμβρίου

Μπάγερν Μονάχου - Γαλατασαράι 2-1

Κοπεγχάγη - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 4-3

5η αγωνιστική - Τετάρτη 29 Νοεμβρίου

Γαλατασαράι - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 3-3

Μπάγερν Μονάχου - Κοπεγχάγη 0-0

6η αγωνιστική - Τρίτη 12 Δεκεμβρίου

Μάντσεστερ Γιουν. - Μπάγερν Μονάχου 0-1

Κοπεγχάγη - Γαλατασαράι 1-0

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ομάδα ΑΓ. Ν Ι Η ΓΚΟΛ Β.

Μπάγερν 6 5 1 0 12-6 16 --Προκρίθηκε στους «16»

Κοπεγχάγη 6 2 2 2 8-8 8 --Προκρίθηκε στους «16»

Γαλατασαράι 6 1 2 3 10-13 5 --Europa League

Μάντσεστερ Γ. 6 1 1 4 12-15 4

2ος ΟΜΙΛΟΣ

Σεβίλη (Ισπανία)

Άρσεναλ (Αγγλία)

Αϊντχόφεν (Ολλανδία)

Λανς (Γαλλία)

1η αγωνιστική - Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου

Σεβίλη - Λανς 1-1

Άρσεναλ - Αϊντχόφεν 4-0

2η αγωνιστική - Τρίτη 3 Οκτωβρίου

Λανς - Άρσεναλ 2-1

Αϊντχόφεν - Σεβίλη 2-2

3η αγωνιστική - Τρίτη 24 Οκτωβρίου

Σεβίλη - Άρσεναλ 1-2

Λανς - Αϊντχόφεν 1-1

4η αγωνιστική - Τετάρτη 8 Νοεμβρίου

Άρσεναλ - Σεβίλη 2-0

Αϊντχόφεν - Λανς 1-0

5η αγωνιστική - Τετάρτη 29 Νοεμβρίου

Σεβίλη - Αϊντχόφεν 2-3

Άρσεναλ - Λανς 6-0

6η αγωνιστική - Τρίτη 12 Δεκεμβρίου

Λανς - Σεβίλη 2-1

Αϊντχόφεν - Άρσεναλ 1-1

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ομάδα ΑΓ. Ν Ι Η ΓΚΟΛ Β.

Άρσεναλ 6 4 1 1 16-4 13 --Προκρίθηκε στους «16»

Αϊντχόφεν 6 2 3 1 8-10 9 --Προκρίθηκε στους «16»

Λανς 6 2 2 2 6-11 8 --Europa League

Σεβίλη 6 0 2 4 7-12 2

3ος ΟΜΙΛΟΣ

Νάπολι (Ιταλία)

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

Μπράγκα (Πορτογαλία)

Ουνιόν Βερολίνου (Γερμανία)

1η αγωνιστική - Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου

Ρεάλ Μαδρίτης - Ουνιόν Βερολίνου 1-0

Μπράγκα - Νάπολι 1-2

2η αγωνιστική - Τρίτη 3 Οκτωβρίου

Ουνιόν Βερολίνου - Μπράγκα 2-3

Νάπολι - Ρεάλ Μαδρίτης 2-3

3η αγωνιστική - Τρίτη 24 Οκτωβρίου

Μπράγκα - Ρεάλ Μαδρίτης 1-2

Ουνιόν Βερολίνου - Νάπολι 0-1

4η αγωνιστική - Τετάρτη 8 Νοεμβρίου

Νάπολι - Ουνιόν Βερολίνου 1-1

Ρεάλ Μαδρίτης - Μπράγκα 3-0

5η αγωνιστική - Τετάρτη 29 Νοεμβρίου

Ρεάλ Μαδρίτης - Νάπολι 4-2

Μπράγκα - Ουνιόν Βερολίνου 1-1

6η αγωνιστική - Τρίτη 12 Δεκεμβρίου

Νάπολι - Μπράγκα 2-0

Ουνιόν Βερολίνου - Ρεάλ Μαδρίτης 2-3

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ομάδα ΑΓ. Ν Ι Η ΓΚΟΛ Β.

Ρεάλ Μ. 6 6 0 0 16-7 18 --Προκρίθηκε στους «16»

Νάπολι 6 3 1 2 10-9 10 --Προκρίθηκε στους «16»

Μπράγκα 6 1 1 4 6-12 4 --Europa League

Ουνιόν Βερ. 6 0 2 4 6-10 2

4ος ΟΜΙΛΟΣ

Μπενφίκα (Πορτογαλία)

Ίντερ (Ιταλία)

Σάλτσμπουργκ (Αυστρία)

Σοσιεδάδ (Ισπανία)

1η αγωνιστική - Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου

Μπενφίκα - Σάλτσμπουργκ 0-2

Σοσιεδάδ - Ίντερ 1-1

2η αγωνιστική - Τρίτη 3 Οκτωβρίου

Σάλτσμπουργκ - Σοσιεδάδ 0-2

Ίντερ - Μπενφίκα 1-0

3η αγωνιστική - Τρίτη 24 Οκτωβρίου

Ίντερ - Σάλτσμπουργκ 2-1

Μπενφίκα - Σοσιεδάδ 0-1

4η αγωνιστική - Τετάρτη 8 Νοεμβρίου

Σοσιεδάδ - Μπενφίκα 3-1

Σάλτσμπουργκ - Ίντερ 0-1

5η αγωνιστική - Τετάρτη 29 Νοεμβρίου

Μπενφίκα - Ίντερ 3-3

Σοσιεδάδ - Σάλτσμπουργκ 0-0

6η αγωνιστική - Τρίτη 12 Δεκεμβρίου

Ίντερ - Σοσιεδάδ 0-0

Σάλτσμπουργκ - Μπενφίκα 1-3

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ομάδα ΑΓ. Ν Ι Η ΓΚΟΛ Β.

Σοσιεδάδ 6 3 3 0 7-2 12 --Προκρίθηκε στους «16»

Ίντερ 6 3 3 0 8-5 12 --Προκρίθηκε στους «16»

Μπενφίκα 6 1 1 4 7-11 4 --Europa League

Σάλτσμπουργκ 6 1 1 4 4-8 4

5ος ΟΜΙΛΟΣ

Φέγενορντ (Ολλανδία)

Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία)

Λάτσιο (Ιταλία)

Σέλτικ (Σκωτία)

1η αγωνιστική - Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου

Φέγενορντ - Σέλτικ 2-0

Λάτσιο - Ατλέτικο Μαδρίτης 1-1

2η αγωνιστική - Τετάρτη 4 Οκτωβρίου

Ατλέτικο Μαδρίτης - Φέγενορντ 3-2

Σέλτικ - Λάτσιο 1-2

3η αγωνιστική - Τετάρτη 25 Οκτωβρίου

Φέγενορντ - Λάτσιο 3-1

Σέλτικ - Ατλέτικο Μαδρίτης 2-2

4η αγωνιστική - Τρίτη 7 Νοεμβρίου

Ατλέτικο Μαδρίτης - Σέλτικ 6-0

Λάτσιο - Φέγενορντ 1-0

5η αγωνιστική - Τρίτη 28 Νοεμβρίου

Λάτσιο - Σέλτικ 2-0

Φέγενορντ - Ατλέτικο Μαδρίτης 1-3

6η αγωνιστική - Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου

Ατλέτικο Μαδρίτης - Λάτσιο 2-0

Σέλτικ - Φέγενορντ 2-1

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ομάδα ΑΓ. Ν Ι Η ΓΚΟΛ Β.

Ατλέτικο Μ. 6 4 2 0 17-6 14 --Προκρίθηκε στους «16»

Λάτσιο 6 3 1 2 7-7 10 --Προκρίθηκε στους «16»

Φέγενορντ 6 2 0 4 9-10 6 --Europa League

Σέλτικ 6 1 1 4 5-15 4

6ος ΟΜΙΛΟΣ

Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία)

Ντόρτμουντ (Γερμανία)

Μίλαν (Ιταλία)

Νιούκαστλ (Αγγλία)

1η αγωνιστική - Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου

Μίλαν-Νιούκαστλ 0-0

Παρί Σεν Ζερμέν - Ντόρτμουντ 2-0

2η αγωνιστική - Τετάρτη 4 Οκτωβρίου

Ντόρτμουντ - Μίλαν 0-0

Νιούκαστλ - Παρί Σεν Ζερμέν 4-1

3η αγωνιστική - Τετάρτη 25 Οκτωβρίου

Παρί Σεν Ζερμέν - Μίλαν 3-0

Νιούκαστλ - Ντόρτμουντ 0-1

4η αγωνιστική - Τρίτη 7 Νοεμβρίου

Ντόρτμουντ - Νιούκαστλ 2-0

Μίλαν - Παρί Σεν Ζερμέν 2-1

5η αγωνιστική - Τρίτη 28 Νοεμβρίου

Παρί Σεν Ζερμέν - Νιούκαστλ 1-1

Μίλαν - Ντόρτμουντ 1-3

6η αγωνιστική - Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου

Ντόρτμουντ - Παρί Σεν Ζερμέν 1-1

Νιούκαστλ - Μίλαν 1-2

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ομάδα ΑΓ. Ν Ι Η ΓΚΟΛ Β.

Ντόρμουντ 6 3 2 1 7-4 11 --Προκρίθηκε στους «16»

Παρί ΣΖ 6 2 2 2 9-8 8 --Προκρίθηκε στους «16»

Μίλαν 6 2 2 2 5-8 8 --Europa League

Νιούκαστλ 6 1 2 3 6-7 5

7ος ΟΜΙΛΟΣ

Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία)

Λειψία (Γερμανία)

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)

Γιουνγκ Μπόις (Ελβετία)

1η αγωνιστική - Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου

Γιουνγκ Μπόις - Λειψία 1-3

Μάντσεστερ Σίτι - Ερυθρός Αστέρας 3-1

2η αγωνιστική - Τετάρτη 4 Οκτωβρίου

Λειψία - Μάντσεστερ Σίτι 1-3

Ερυθρός Αστέρας - Γιουνγκ Μπόις 2-2

3η αγωνιστική - Τετάρτη 25 Οκτωβρίου

Λειψία - Ερυθρός Αστέρας 3-1

Γιουνγκ Μπόις - Μάντσεστερ Σίτι 1-3

4η αγωνιστική - Τρίτη 7 Νοεμβρίου

Μάντσεστερ Σίτι - Γιουνγκ Μπόις 3-0

Ερυθρός Αστέρας - Λειψία 1-2

5η αγωνιστική - Τρίτη 28 Νοεμβρίου

Μάντσεστερ Σίτι - Λειψία 3-2

Γιουνγκ Μπόις - Ερυθρός Αστέρας 2-0

6η αγωνιστική - Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου

Λειψία - Γιουνγκ Μπόις 2-1

Ερυθρός Αστέρας - Μάντσεστερ Σίτι 2-3

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ομάδα ΑΓ. Ν Ι Η ΓΚΟΛ Β.

Μάντσεστερ Σ. 6 6 0 0 18-7 18 --Προκρίθηκε στους «16»

Λειψία 6 4 0 2 13-10 12 --Προκρίθηκε στους «16»

Γιούνγκ Μπόις 6 1 1 4 7-13 4 --Europa League

Ερυθρός Αστ. 6 0 1 5 7-15 1

8ος ΟΜΙΛΟΣ

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)

Πόρτο (Πορτογαλία)

Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία)

Αντβέρπ (Βέλγιο)

1η αγωνιστική - Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου

Μπαρτσελόνα - Αντβέρπ 5-0

Σαχτάρ Ντόνετσκ - Πόρτο 1-3

2η αγωνιστική - Τετάρτη 4 Οκτωβρίου

Αντβέρπ - Σαχτάρ Ντόνετσκ 2-3

Πόρτο - Μπαρτσελόνα 0-1

3η αγωνιστική - Τετάρτη 25 Οκτωβρίου

Μπαρτσελόνα - Σαχτάρ Ντόνετσκ 2-1

Αντβέρπ - Πόρτο 1-4

4η αγωνιστική - Τρίτη 7 Νοεμβρίου

Σαχτάρ Ντόνετσκ - Μπαρτσελόνα 1-0

Πόρτο - Αντβέρπ 2-0

5η αγωνιστική - Τρίτη 28 Νοεμβρίου

Σαχτάρ Ντόνετσκ - Αντβέρπ 1-0

Μπαρτσελόνα - Πόρτο 2-1

6η αγωνιστική - Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου

Πόρτο - Σαχτάρ Ντόνετσκ 5-3

Αντβέρπ - Μπαρτσελόνα 3-2

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ομάδα ΑΓ. Ν Ι Η ΓΚΟΛ Β.

Μπαρτσελόνα 6 4 0 2 12-6 12 --Προκρίθηκε στους «16»

Πόρτο 6 4 0 2 15-8 12 --Προκρίθηκε στους «16»

Σαχτάρ Ντ. 6 3 0 3 10-12 9 --Europa League

Αντβέρπ 6 1 0 5 6-17 3

