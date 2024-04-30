Θεσσαλονίκη: Επεισόδιο με ελαφρά τραυματία στις Σαράντα Εκκλησιές

Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε με έναν τραυματία σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης, στην περιοχή των Σαράντα Εκκλησιών, στη Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, δύο άτομα συνεπλάκησαν και ο ένας από τους δύο χτύπησε στο κεφάλι.
Όταν έφτασε η Αστυνομία στο σημείο, ο δράστης είχε φύγει και αναζητείται.
Ο άλλος εμπλεκόμενος στο περιστατικό μεταφέρθηκε, ελαφρά τραυματισμένος, στο νοσοκομείο Παπανικολάου
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.