Με την πλάτη στον… τοίχο ο Ολυμπιακός.

Οι «ερυθρόλευκοι» τιμωρήθηκαν από την Μπαρτσελόνα με 2/3 βολές του Πάρκερ, σε φάουλ που έδωσε ο διαιτητής Ντιφαλά στα 0,5’’ πριν τη λήξη της παράτασης, γνωρίζοντας την ήττα 82-80, στο ΣΕΦ.

Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν τη δυνατότητα να πάρουν το ροζ φύλλο στην κανονική διάρκεια, μετά την ισοφάριση (71-71) του Λαπροβίτολα, αλλά ο Γουίλιαμς-Γκος αστόχησε στην εκπνοή.

Από ‘κει και πέρα, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ήταν στο +3 (80-77), ένα λεπτό πριν το τέλος της παράτασης.

Ακολούθησε ένα τρίποντο του Τόμας Σατοράνσκι για την ισοφάριση, με τον Γουίλιαμς-Γκος να αστοχεί σε τρίποντο στην επόμενη επίθεση και το τελικό σκορ να διαμορφώνεται με τις βολές του Πάρκερ.

Κορυφαίος για την Μπαρτσελόνα ήταν ο Γιαν Βέσελι με 16 πόντους, ενώ από 13π. είχαν οι Τόμας Σατοράνσκι, Γουίλι Ερνανγκόμεθ και Τζαμπάρι Πάρκερ.

Από τον Ολυμπιακό, ξεχώρισε ο Φίλιπ Πετρούσεφ με 18π. και ο Μόουζες Ράιτ με 16π.

Επόμενο ματς ξανά στο ΣΕΦ τη Μεγάλη Πέμπτη (2/5, 19:45), με τους Πειραιώτες να παίζουν πλέον για τη… ζωή τους.

Το ματς

Με τους Φαλ, Σίκμα, Πίτερς, Κάναν και Γουόκαπ ξεκίνησε ο Ολυμπιακός. Νευρική και άστοχη αρχή και με χαμένα αμυντικά ριμπάουντ από τους «ερυθρόλευκους», με την Μπαρτσελόνα να πηγαίνει στο 4-8, στα πρώτα πέντε λεπτά. Με την είσοδο του Πετρούσεφ οι Πειραιώτες έγιναν αποτελεσματικοί και με σερί 5-0, πέρασαν μπροστά (9-8), διατηρώντας το προβάδισμά τους (13-11), μέχρι το 7’. Ωστόσο, στο τελευταίο τρίλεπτο οι παίκτες του Μπαρτζώκα ήταν ξανά άστοχοι, με τον Πάρκερ να ισοφαρίζει σε 13-13 στο τέλος της πρώτης περιόδου.

Με τους Ερνανγκόμεθ και Σατοράνσκι η Μπαρτσελόνα πήγε στο +3 (15-18) στην αρχή του δεύτερου δεκάλεπτου, με τον Ολυμπιακό να απαντά με Ράιτ και Λαρεντζάκη, για το δικό του +3 (23-20), στο 13’. Ο Ερνανγκόμεθ έφερε το ματς στην ισοπαλία (25-25), με τους «ερυθρόλευκους» να απαντούν με άμυνες και με τους Ράιτ και Πετρούσεφ στην επίθεση κάνοντας σερί 7-0, για το +7 (32-25), στο 16’. Στη συνέχεια, οι φιλοξενούμενοι αντέδρασαν με ένα δικός τους 4-0 (32-29), με το ίδιο δίδυμο (Ράιτ-Πετρούσεφ) να δίνει πάλι λύσεις στους Πειραιώτες, για το +8 (37-29), μέχρι το 19’. Στα τελευταία δευτερόλεπτα, οι Καταλανοί πήραν το επιθετικό ριμπάουντ και με τρίποντο του Κάλινιτς διαμόρφωσαν το 37-32 του πρώτου ημιχρόνου.

Νωθρό ξεκίνημα από τον Ολυμπιακό και στο δεύτερο μέρος, με τα απανωτά τρίποντα να βάζουν μπροστά (37-38), στα πρώτα δύο λεπτά. Ο Γουόκαπ έδωσε προσωρινά το προβάδισμα στους «ερυθρόλευκους» (40-38), με τους Πάρκερ και Κάλινιτς να στέλνουν τους Καταλανούς στο +3 (40-43). Η απάντηση των Πειραιωτών ήρθε με τρίποντα από Γουόκαπ και Πίτερς, για το προσπέρασμα (48-45), στο 26’. Ωστόσο, στα τελευταία λεπτά οι «μπλαουγκράνα» συνέχισαν να… πυροβολούν συνεχώς με Λαπροβίτολα και Πάρκερ και με συνολικά 5/6 τρίποντα στην τρίτη περίοδο, την ολοκλήρωσε στο +6 (51-57).

Με σερί 4-0 μπήκε ο Ολυμπιακός στην τέταρτη περίοδο, μειώνοντας στο καλάθι (55-57), με τον Ερνανγκόμεθ να αντιδρά για την Μπαρτσελόνα και το +4 (57-61), στο 33’. Ο Πετρούσεφ απάντησε για τους Πειραιώτες και το προβάδισμα (62-61), με τον Βέσελι να βάζει μπροστά τους «μπλαουγκράνα» και τον Σέρβο να απαντά με μεγάλα καλάθια μαζί με τον Γουίλιαμς-Γκος για το +6 (69-63), στο 38’. Οι φιλοξενούμενοι έμειναν στο ματς με απανωτά τρίποντα του Αμπρίνες, μειώνοντας στο καλάθι (71-69), στα 1:12’’ πριν τη λήξη. Στην επόμενη επίθεση αστόχησε ο Γουόκαπ, με τον Σατοράνσκι να κάνει το ίδιο, τους Καταλανούς να παίρνουν το επιθετικό ριμπάουντ και με τον Λαπροβίτολα να ισοφαρίζουν (71-71), στα 7,6’’. Ο Γουίλιαμς-Γκος αστόχησε στην τελευταία επίθεση και το ματς πήγε στην παράταση.

Οι Βέσελι και Σατοράνσκι κρατούσαν την Μπαρτσελόνα μπροστά (73-75), με το τρίποντο του ΜακΚίσικ να δίνει το προβάδισμα στον Ολυμπιακό και τον Φαλ να τον στέλνει στο +3 (78-75), στο 43’. Ο Βέσελι μείωσε προσωρινά, με τον

Γάλλο σέντερ να κάνει το 80-77, στο 44’. Με τρίποντο του Σατοράνσκι, οι Καταλανοί έφεραν το ματς στην ισοπαλία (80-80), στα 36,6’’. Ο Γουίλιαμς-Γκος αστόχησε σε τρίποντο και έγινε φάουλ (που είχε να δώσει η ομάδα του Πειραιά), στα 3,8’’. Στα 0,5’’ ο Πάρκερ κερδίζει φάουλ από τον Πετρούσεφ στο τρίποντο και κάνοντας 2/3 διαμόρφωσε το τελικό 80-82.

Τα δεκάλεπτα: 13-13, 37-32, 51-57, 71-71 κ.α., 80-82 παρ.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.