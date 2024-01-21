Τουλάχιστον 107 μετανάστες εντοπίστηκαν σε δύο διαφορετικά περιστατικά τα ξημερώματα νοτιοδυτικά της Γαύδου στην Κρήτη. Συγκεκριμένα φορτηγό πλοίο υπό σημαία Παναμά εντόπισε και περισυνέλεξε 34 αλλοδαπούς που επέβαιναν σε αλιευτικό σκάφος στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της Γαύδου.

Με συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Επιχειρήσεων και Έρευνας του λιμενικού σώματος οι μετανάστες μεταφέρονται στους Καλούς Λιμένες.

Σε άλλο περιστατικό εντοπίστηκαν και περισυνελέγησαν από φορτηγό πλοίο σημαίας Νήσων Μάρσαλ 73 μετανάστες που επέβαιναν επίσης σε αλιευτικό σκάφος, 38 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Γαύδου.

Οι αλλοδαποί σύμφωνα με το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού και Έρευνας αναμένεται να μεταφερθούν στην Αγ. Γαλήνη.

Ναυάγιο στο Φαρμακονήσι: Τέσσερις αγνοούμενοι

Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των τεσσάρων μεταναστών που αγνοούνται από το βράδυ του Σαββάτου, όταν το σκάφος στο οποίο επέβαιναν ανετράπη, κοντά στο Φαρμακονήσι.

Είκοσι μετανάστες εντοπίστηκαν στη στεριά.



