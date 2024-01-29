Το συνταγματικό δικαστήριο της Αλβανίας αποφάνθηκε σήμερα υπέρ μιας συμφωνίας με την Ιταλία που επιτρέπει στην ιταλική κυβέρνηση να δημιουργήσει κέντρα υποδοχής που θα φιλοξενούν μετανάστες που προσπαθούν να φτάσουν στην ξηρά.

Το αλβανικό κοινοβούλιο πρέπει να επικυρώσει την συμφωνία προτού τεθεί σε ισχύ.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι κατέληξε σε συμφωνία με τον Αλβανό ομόλογό της Έμντο Ράμα τον Νοέμβριο προκειμένου να δημιουργηθούν κέντρα που θα μπορούσαν αρχικά να φιλοξενήσουν περί τους 3.000 μετανάστες, καθώς η Ιταλία προσπαθεί να μειώσει τον αριθμό των μεταναστών που σχεδόν διπλασιάσθηκε πέρυσι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

