Αλβανία: Το ανώτατο δικαστήριο αποφάνθηκε υπέρ της συμφωνίας για τους μετανάστες με την Ιταλία

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός κατέληξε σε συμφωνία με τον Αλβανό ομόλογό της τον Νοέμβριο προκειμένου να δημιουργηθούν κέντρα που θα μπορούσαν αρχικά να φιλοξενήσουν περίπου 3.000 μετανάστες

Το συνταγματικό δικαστήριο της Αλβανίας αποφάνθηκε σήμερα υπέρ μιας συμφωνίας με την Ιταλία που επιτρέπει στην ιταλική κυβέρνηση να δημιουργήσει κέντρα υποδοχής που θα φιλοξενούν μετανάστες που προσπαθούν να φτάσουν στην ξηρά.

Το αλβανικό κοινοβούλιο πρέπει να επικυρώσει την συμφωνία προτού τεθεί σε ισχύ.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι κατέληξε σε συμφωνία με τον Αλβανό ομόλογό της Έμντο Ράμα τον Νοέμβριο προκειμένου να δημιουργηθούν κέντρα που θα μπορούσαν αρχικά να φιλοξενήσουν περί τους 3.000 μετανάστες, καθώς η Ιταλία προσπαθεί να μειώσει τον αριθμό των μεταναστών που σχεδόν διπλασιάσθηκε πέρυσι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

