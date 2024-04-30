Το Κολούμπια απειλεί με αποβολή φοιτητές που έκαναν κατάληψη

Το Πανεπιστήμιο Κολούμπια της Νέας Υόρκης, που εδώ και δύο εβδομάδες έχει βρεθεί στο επίκεντρο ενός κινήματος φιλοπαλαιστίνιων φοιτητών και ακτιβιστών, απείλησε σήμερα ότι θα αποβάλει όσους κατέλαβαν από χθες τη νύχτα ένα από τα κτίρια της πανεπιστημιούπολης.

«Λυπούμαστε που οι διαδηλωτές επέλεξαν την οδό της κλιμάκωσης με τις πράξεις τους (…). Οι φοιτητές που κατέλαβαν το κτίριο αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο αποβολής» ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος του Κολούμπια, Μπεν Τσανγκ.

«Είπαμε ξεκάθαρα χθες ότι η λειτουργία του πανεπιστημίου δεν μπορεί να διαταράσσεται μονίμως από διαδηλωτές που παραβιάζουν τους κανόνες. Η συνέχιση αυτού (του τρόπου δράσης) θα έχει ασφαλώς συνέπειες", τόνισε στην ανακοίνωσή του ο Τσανγκ, κατηγορώντας τους καταληψίες ότι «βανδάλισαν, έσπασαν τις πόρτες και τα παράθυρα και απέκλεισαν τις εισόδους» του κτιρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.