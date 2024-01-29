Λευκός Οίκος: Eποικοδομητικές συνομιλίες για απελευθέρωση ομήρων από τη Χαμάς

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επιθυμούν έναν ευρύτερο πόλεμο με το Ιράν στην περιοχή, δήλωσε σήμερα ο Λευκός Οίκος, προσθέτοντας πως η κυβέρνηση πιστεύει πως ένα μεμονωμένο μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) στοχοποίησε στρατιώτες των ΗΠΑ στην Ιορδανία στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Ο εκπρόσωπος εθνικής ασφαλείας Τζον Κίρμπι είπε επίσης σε μια συνέντευξη στο MSNBC πως οι συνομιλίες για την απελευθέρωση των ομήρων που κρατάει η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς στη Γάζα είναι εποικοδομητικές και πως οι Ηνωμένες Πολιτείες πιστεύουν πως υπάρχει ένα πλαίσιο για άλλη μια συμφωνία.

Εξάλλου, σε δηλώσεις στο CNN, ο Κίρμπι είπε πως οι συνομιλίες προκειμένου να εξασφαλιστεί μια νέα απελευθέρωση ομήρων είναι εποικοδομητικές αλλά απομένει ακόμη πολλή δουλειά να γίνει.

Μια σειρά από διαπραγματεύσεις τις τελευταίες ημέρες με τον διοικητή της CIA Ουίλιαμ Μπερνς και τον απεσταλμένο των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή Μπρετ ΜακΓκουρκ επικεντρώθηκαν στην απελευθέρωση των ομήρων καθώς και σε μια ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς στη Γάζα.

"Νομίζω πως είναι δίκαιο να τις χαρακτηρίσουμε εποικοδομητικές", δήλωσε ο Κίρμπι.

"Πιστεύουμε πως υπάρχει ένα πλαίσιο εδώ για άλλη μια συμφωνία για τους ομήρους. Αυτό θα έκανε πραγματικά μια διαφορά σε ό,τι αφορά την απελευθέρωση περισσότερων ομήρων, την είσοδο περισσότερης βοήθειας [στη Γάζα] και τη μείωση της βίας".

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν προσπαθεί να διευκολύνει την απελευθέρωση πάνω από 100 ομήρων που παραμένουν αιχμάλωτοι μετά τη φονική επίθεση της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ από μαχητές της Χαμάς που κυβερνά τη Γάζα.

Ο Μπερνς συναντήθηκε με τον επικεφαλής της ισραηλινής υπηρεσίας πληροφοριών Μοσάντ και τον πρωθυπουργό του Κατάρ μαζί με τον επικεφαλής των αιγυπτιακών υπηρεσιών πληροφοριών χθες, Κυριακή, σε συνομιλίες που χαρακτηρίστηκαν εποικοδομητικές από το Ισραήλ, αλλά με σημαντικές διαφορές στις θέσεις των μερών.

Ο Κίρμπι είπε πως έχουν γίνει πολύ καλές συζητήσεις με τους Καταριανούς, τους Αίγύπτιους και τους Ισραηλινούς.

"Δεν είμαστε ακόμη στη γραμμή τερματισμού", είπε. Αλλά αισθανόμαστε αρκετά καλά με τις συζητήσεις και εκεί που πηγαίνουν και την υπόσχεση για κάτι που μπορεί να είναι αρκετά σημαντικό", είπε.

