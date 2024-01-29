Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας δήλωσε ότι το ένα τέταρτο των μελών της Χαμάς έχει σκοτωθεί και τουλάχιστον ακόμη ένα τέταρτο μεταξύ αυτών έχει τραυματιστεί, με τον υπουργό να τονίζει ότι αναμένει πως οι μάχες στη Λωρίδα της Γάζας θα διαρκέσουν μήνες.

«Το ένα τέταρτο των τρομοκρατών της Χαμάς σκοτώθηκε και τουλάχιστον ένα ακόμη τέταρτο τραυματίστηκε - η «κλεψύδρα» αδειάζει εις βάρος τους», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Γιόαβ Γκάλαντ, σε συνάντηση που είχε με Ισραηλινούς στρατιώτες κοντά στα σύνορα της Λωρίδας της Γάζας.

«Θα παραμείνουν τρομοκράτες και θα πολεμήσουμε σε εστίες τρομοκρατών – και θα χρειαστούν μήνες. Από την άλλη πλευρά, οι τρομοκράτες δεν έχουν προμήθειες, δεν έχουν πυρομαχικά, δεν έχουν ενισχύσεις», είπε ο Γκάλαντ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

