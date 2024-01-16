Σαράντα νεκροί από ναυάγιο στην κεντρική Μεσόγειο

Σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα La Repubblica, σαράντα άνθρωποι φέρονται να έχασαν τη ζωή τους σε ναυάγιο που σημειώθηκε στην κεντρική Μεσόγειο.

Η μεγάλη ξύλινη βάρκα στην οποία επέβαιναν είχε αποπλεύσει την περασμένη εβδομάδα από τη Λιβύη με προορισμό την Λαμπεντούζα, όπου δεν έφτασε ποτέ.

Η La Repubblica γράφει ότι το νέο αυτό ναυάγιο οφείλεται, πιθανότατα, στις ακραίες καιρικές συνθήκες που επικράτησαν στη συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή τις τελευταίες ημέρες και ότι παρά τον συναγερμό που σήμανε η ομάδα Alarm Phone και την απογείωση δύο αεροσκαφών του Frontex και ενός της ιταλικής ακτοφυλακής, δεν μπόρεσαν να εντοπιστούν ναυαγοί.

Το 2023 έχασαν τη ζωή τους στην κεντρική Μεσόγειο, τουλάχιστον 2.271 μετανάστες και πρόσφυγες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

