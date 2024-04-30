Ο Παναθηναϊκός... άφησε στη μέση την ανατροπή: Οδυνηρή ήττα με 85-83 από τη Μακάμπι

Χαμένη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό AKTOR στο Βελιγράδι. Οι «πράσινοι» έφτασαν κοντά σε μία ανατροπή-έπος, όμως ηττήθηκαν με σκορ 85-83 από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, η οποία έκανε το 2-1 στη σειρά και απέχει μία νίκη από το Final Four. Πλέον, οι «πράσινοι» θα ψάξουν «διπλό» τη Μεγάλη Πέμπτη (02/05, 21:45) ώστε να στείλουν τη σειρά πίσω στο ΟΑΚΑ για πέμπτο ματς.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν μπήκε πολύ άσχημα στο ματς και ήταν για περίπου 28 λεπτά εκτός τόπου και χρόνου, με αποτέλεσμα να βρεθεί μέχρι και στο -18 (57-39). Από εκείνο το σημείο και μετά, ο Παναθηναϊκός AKTOR ξεκίνησε μία αντεπίθεση διαρκείας με τρομερές άμυνες και επιθετικό ηγέτη τον Κέντρικ Ναν, φτάνοντας μέχρι και στην ισοφάριση (83-83).

Παρόλα αυτά, στο τέλος οι πράσινοι... έβαλαν τα χέρια τους και έβγαλαν τα μάτια τους, αφού ο Ματίας Λεσόρ έχασε βολή που θα έδινε προβάδισμα στην ομάδα του, ενώ ο Τζέριαν Γκραντ έκανε αχρείαστο φάουλ στα 1,8'' πριν τη λήξη, στέλνοντας τον Λορέντζο Μπράουν στις βολές. Ο Αμερικανός με ισπανικό διαβατήριο έβαλε και τις δύο για το 85-83, ο Ναν αστόχησε σε τρίποντο νίκης και το ματς έληξε με το «τριφύλλι» να χάνει σημαντική ευκαιρία.

Από τους νικητές, ισοφάρισε το ρεκόρ καριέρας του ο Τζος Νίμπο, που είχε 22 πόντους και 9 ριμπάουντ κάνοντας «πάρτι» στη ρακέτα. Κομβικός ο Λορέντζο Μπράουν με 16 πόντους, 8 ασίστ και τις βολές νίκης, ενώ 13 πόντους είχε ο Μπόνζι Κόλσον.

Από τους φιλοξενούμενους, 25 πόντους είχε ο Κέντρικ Ναν, που ήταν σχετικά άστοχος με 9/21 σουτ, όμως ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή του στην πορεία του αγώνα. 17 πόντους είχε ο συγκινητικός Ιωάννης Παπαπέτρου και 14 ο Ματίας Λεσόρ, που έχασε όμως τις περισσότερες μάχες από τον Νίμπο. Άποντος έμεινε σε 21' ο Κώστας Σλούκας.

Το ματς

Η Μακάμπι ξεκίνησε με καλάθι στην πρώτη επίθεση δια χειρός Κόλσον, ενώ ο ίδιος πέτυχε και γκολ-φάουλ για το 5-0. Ο Νίμπο κάρφωσε, ενώ ο Γκραντ άνοιξε τον λογαριασμό για τον Παναθηναϊκό με βολές, μειώνοντας σε 7-2. Ο Μπράουν έβαλε δύσκολο καλάθι πάνω σε άμυνα και έγραψε το 9-2, ενώ ο Ντιμπαρτολομέο απάντησε στον Λεσόρ για το 11-4. Ο Παπαπέτρου πήρε επιθετικό ριμπάουντ και μείωσε (11-6), ενώ ο Μήτογλου έβαλε βολές για το 11-8. Ο Ριβέρο και ο Μήτογλου αντάλλαξαν καλάθια από κοντά (13-9), με τον Μπράουν να απαντά με λέι απ για το 15-11. Ο Σόρκιν και ο Κλίβελαντ έδωσαν κι άλλες λύσεις στους γηπεδούχους (19-11), ενώ ο πρώτος έκανε διψήφια τη διαφορά με βολές (21-11). Η πρώτη περίοδος έληξε 23-11 με δύο βολές του ίδιου και ρεσιτάλ αστοχίας από τους φιλοξενούμενους.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, ο Παπαπέτρου και ο Ριβέρο αντάλλαξαν σουτ μέσης απόστασης για το 25-13. Ο Βιλντόσα και ο Παπαπέτρου βρήκαν στόχο από μακριά και έριξαν τη διαφορά στο 28-19, ενώ μετά από κλέψιμο του Αργεντινού ο Γκριγκόνις σκόραρε στον αιφνιδιασμό για το 28-21. Ο Γουεμπ με ένα προσωπικό σερί έγραψε το 32-21, ο Ναν όμως απάντησε με δύσκολο σουτ για το 32-23. Ο Ναν με τρεις πόντους μείωσε σε 34-26, με τον Βιλντόσα να βάζει δεύτερο τρίποντο για το 36-29, αλλά τον Κλίβελαντ να απαντά (39-29). Ο Νίμπο κάρφωσε ξεμαρκάριστος (41-29), ενώ με δεύτερο κάρφωμα ανέβασε τη διαφορά στο +15 (44-29). Ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να αντιδράσει με Γκραντ και Μήτογλου να μειώνουν σε 46-34, ενώ ο Ναν έβαλε σημαντικό τρίποντο κάνοντας μονοψήφια τη διαφορά (46-37) πριν την ανάπαυλα.

Στο δεύτερο μέρος, ο Ναν σκόραρε με λέι απ και μείωσε σε 46-39, πριν ο Νίμπο πηδήξει πολύ ψηλά για το 48-39. Ο Κόλσον ευστόχησε για τρεις παίρνοντας και το φάουλ για το 52-39, ενώ ο Νίμπο από κοντά επανέφερε το +15 για την ομάδα του (54-39). Ο Κοέν ευστόχησε για τρεις από πολύ μακριά (57-39), ενώ ο Ναν έδωσε μία απάντηση με λέι απ για το 57-41. Ο Μήτογλου έβαλε σημαντικό σουτ από τη γωνία (57-44), αλλά ο ασταμάτητος Νίμπο απάντησε με νέο κάρφωμα για το 59-44. Ο Ριβέρο νίκησε ξανά τον Μήτογλου, ενώ ο Μπλατ από την κορυφή έγραψε το 64-47. Με βολές του Λεσόρ και καλάθι του Παπαπέτρου, η διαφορά έπεσε στους 13 (64-51), πριν ο Λεσόρ γράψει το 64-53 από κοντά. Ο τρομερός Παπαπέτρου κατάφερε να φέρει τον Παναθηναϊκό σε μονοψήφιο (64-56) με τρίποντο, όμως ο Μπράουν απάντησε στη λήξη του δεκαλέπτου (67-56).

Στο τελευταίο δεκάλεπτο, ο Ναν με τρίποντο από την κορυφή μείωσε σε 69-59, ενώ ο Βιλντόσα έκανε το ίδιο για το 69-62. Ο Μπράουν έδωσε απάντηση γράφοντας το 73-63 με δύο συνεχόμενα λέι απ, ενώ ο Νίμπο και ο Παπαπέτρου διαμόρφωσαν το 75-65. Ο Μπράουν και ο Ναν αντάλλαξαν τρίποντα για το 78-68, με τον Λεσόρ να μειώνει σε 78-70, πριν ο Νίμπο καρφώσει και πάλι για το 81-70. Ο Γάλλος ψηλός σκόραρε μία βολή, ενώ ο τρομερός Παπαπέτρου μείωσε σε 81-74 με τρίποντο στον αιφνιδιασμό. Ο Ναν και ο Λεσόρ μείωσαν κι άλλο σε 81-79 μετά από μεγάλες άμυνες, ενώ ο πρώτος με τρίποντο έφερε το ματς στον πόντο (83-82). Ο Λεσόρ έκανε 1/2 βολές για το 83-83, ενώ μετά από μία δύσκολη απόφαση των διαιτητών για ένα καλάθι του Μπράουν που τελικά δεν μέτρησε, έγινε τζάμπολ και η τελευταία κατοχή πήγε στη Μακάμπι, με τον Μπράουν να γράφει με βολές το 85-83 και τον Ναν να αστοχεί σε τρίποντο νίκης.

Τα δεκάλεπτα: 23-11, 46-37, 67-56, 85-83

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.