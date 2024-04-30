Η αστυνομία της Γεωργίας έκανε σήμερα χρήση βίας εναντίον διαδηλωτών στο Τμπιλίσι, την πρωτεύουσα της Γεωργίας, όπου χιλιάδες άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί για τρίτη εβδομάδα για να διαμαρτυρηθούν κατά ενός αμφιλεγόμενου νομοσχεδίου.

Αστυνομικοί της μονάδας καταστολής των ταραχών επενέβησαν χωρίς προειδοποίηση, κάνοντας χρήση δακρυγόνων, σφαιρών από καουτσούκ και αντλιών νερού, χτυπώντας και συλλαμβάνοντας δεκάδες ανθρώπους, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου.

Tensions rise in Georgia.



Darkest days are ahead. Pray for us. Help us expose the Russian government for what they are internally.



Sanction these fuckers!!!! pic.twitter.com/ySZc3ypkRu — General George Fella 🇬🇪🇺🇦 (@jezko_fella) April 30, 2024

Αυτόπτης μάρτυρας είπε στο Reuters ότι είδε την αστυνομία να εκτοξεύει δακρυγόνα χωρίς καμιά προειδοποίηση και να μεταφέρει αντλίες νερού.

Οι αστυνομικοί χτύπησαν επανειλημμένα διαδηλωτές, οι οποίοι πέταξαν αυγά και μπουκάλια ως απάντηση.

Νωρίτερα απόψε, διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν μπροστά από το κοινοβούλιο για να διαδηλώσουν κατά του νομοσχεδίου για την "ξένη επιρροή", το οποίο η αντιπολίτευση και τα δυτικά κράτη καταγγέλλουν ως κατασταλτικό και αυταρχικό.

Οι Βρυξέλλες ανέφεραν ότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο θέτει σε κίνδυνο την προσδοκία της Γεωργίας, μιας πρώην σοβιετικής δημοκρατίας στον Καύκασο, να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Από τις 9 Απριλίου, το κυβερνών κόμμα, το Γεωργιανό Όνειρο, προσπαθεί να περάσει αυτό το νομοσχέδιο, μετά μια αποτυχημένη προσπάθεια την άνοιξη του 2023 απέναντι σε μαζικές διαδηλώσεις διαμαρτυρίας.

Σύμφωνα με τους επικριτές του, το νομοσχέδιο εμπνέεται από τον ρωσικό νόμο για τους "ξένους πράκτορες" που χρησιμοποιείται για την καταστολή των αντιφρονούντων.

Οι βουλευτές της Γεωργίας συζήτησαν το νομοσχέδιο σε δεύτερη ανάγνωση σήμερα. Το κυβερνών κόμμα ελπίζει το νομοσχέδιο να εγκριθεί έως τα μέσα Μαΐου.

"Φοβούνται γιατί βλέπουν την αποφασιστικότητά μας", δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η 21χρονη διαδηλώτρια Νάτια Γκαμπίσονια μπροστά από το Κοινοβούλιο. "Δεν θα τους αφήσουμε να περάσουν αυτόν τον ρωσικό νόμο και να θάψουν το ευρωπαϊκό μας μέλλον", πρόσθεσε.

Διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν επίσης στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Γεωργίας, το Μπατούμι, και στο Κουτάισι, σύμφωνα με το ανεξάρτητο μέσο ενημέρωσης Formula TV.

Χθες, χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν σε αντιδιαδήλωση που διοργάνωσε μπροστά από το κοινοβούλιο το Γεωργιανό Όνειρο.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ δήλωσε ότι το νομοσχέδιο δεν συνάδει με την επιθυμία της Γεωργίας να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τον Δεκέμβριο, η ΕΕ χορήγησε στη Γεωργία το καθεστώς της επίσημης υποψήφιας χώρας για ένταξη στην Ένωση, ενώ την προειδοποίησε ότι πρέπει να προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις κυρίως στο δικαστικό της σύστημα και στο εκλογικό της σύστημα, να ενισχύσει την ελευθερία του Τύπου και να περιορίσει την εξουσία των ολιγαρχών, πριν αρχίσουν επίσημα οι διαπραγματεύσεις για την ένταξή της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

