Πυρκαγιά που προκλήθηκε από έκρηξη φιάλης αερίου ήταν αιτία να σκοτωθούν τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι σήμερα σε εστιατόριο της Βηρυτού, ανακοίνωσαν ο υπουργός Εσωτερικών και η πυροσβεστική υπηρεσία.

"Οκτώ θύματα πέθαναν από ασφυξία μέσα στο εστιατόριο", μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων ANI επικαλούμενο τους πυροσβέστες της Βηρυτού.

Οι πυροσβέστες έσβησαν τη φωτιά σε ένα μικρό εστιατόριο της πρωτεύουσας μετά την έκρηξη που προκάλεσε διαρροή αερίου", πρόσθεσε το πρακτορείο, επικαλούμενο την ίδια πηγή.

Ο υπουργός Εσωτερικών Μπασάμ Μαουλαούι, ο οποίος έσπευσε στο σημείο, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι πέθαναν "από ασφυξία".

Το ατύχημα "δείχνει ότι αυτό το μέρος δεν τηρούσε τους κανόνες δημόσιας ασφάλειας", δήλωσε ο βουλευτής Ιμπραχίμ Μνέιμνεχ, που μετέβη επίσης στο σημείο.

Η οικονομία του Λιβάνου είναι σε ελεύθερη πτώση από τα τέλη του 2019, επιδεινώνοντας ένα μακροχρόνιο πρόβλημα δημόσιου ελέγχου σε διάφορους τομείς.

