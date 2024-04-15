Στο πολεμικό συμβούλιο του Ισραήλ, το οποίο συνεδριάζει εκ νέου σήμερα το μεσημέρι, στρέφονται τα βλέμματα της διεθνούς κοινότητα με ζητούμενο την απόφαση της κυβέρνησης Νετανιάχου για το αν θα προχωρήσει σε αντίποινα εναντίον του Ιράν μετά την προχθεσινή επίθεση την ώρα που εντείνονται οι φόβοι για περαιτέρω κλιμάκωση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή.

Στο πλαίσιο αυτό και υπό το φόβο πλήρους αποσταθεροποίησης, οι δυτικοί ηγέτες αύξησαν σήμερα την πίεση στο Ισραήλ καλώντας το να επιδείξει αυτοσυγκράτηση.

Υπενθυμίζεται ότι χθες σε μία δραματική συνεδρίαση το πολεμικό συμβούλιο του Ισραήλ συμφώνησε ότι πρέπει να υπάρξει απάντηση κατά του Ιράν για την επίθεση με πυραύλους και drones, αλλά διαφώνησε για τον χρόνο και την κλίμακα των αντιποίνων, δήλωσαν ισραηλινοί αξιωματούχοι.

Υπό τον φόβο να οδηγηθεί η ευρύτερη περιοχή εκτός ελέγχου, η κυβέρνηση Μπάιντεν χθες αφού συνεχάρη το Ισραήλ για την απόκρουση της επίθεσης στην οποία συμμετείχαν οι ΗΠΑ, κατέστησε σαφές στον Ισραηλινό πρωθυπουργός ότι δεν επιθυμεί περαιτέρω κλιμάκωση και ζήτησε από το Ισραήλ να κηρύξει τη νίκη και να μην αντεπιτεθεί.

Στις εκκλήσεις για αποκλιμάκωση προστίθεται και εκείνη του Γάλλου προέδρου, Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος είπε ότι η διεθνής κοινότητα πρέπει να κάνει «ό,τι μπορεί για να αποφύγει τις εξάρσεις» και «να προσπαθήσει να πείσει το Ισραήλ ότι δεν πρέπει να απαντήσει κλιμακώνοντας, αλλά απομονώνοντας το Ιράν».

Από την πλευρά του, ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών, Λόρδος Ντέιβιντ Κάμερον, δήλωσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο ξεκαθάρισε ότι δεν θα συμμετάσχει σε κανένα χτύπημα αντιποίνων. «Εμείς λέμε πολύ έντονα ότι δεν υποστηρίζουμε ένα χτύπημα αντιποίνων. Δεν πιστεύουμε ότι θα έπρεπε να προχωρήσουν», είπε ο Κάμερον σε συνέντευξή του στην εκπομπή Today του BBC .

Υποστήριξε ότι το Ισραήλ θα πρέπει αντ' αυτού να διπλασιάσει τις προσπάθειές του για την απελευθέρωση των 134 ομήρων που εξακολουθεί να κρατά η Χαμάς στη Γάζα.

Έκδηλη είναι η ανησυχία και ανάμεσα στους αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ζοζέπ Μπορέλ να δηλώνει σήμερα πως η Μέση Ανατολή βρίσκεται «στο χείλος του γκρεμού» και ζήτησε να υπάρξει αποκλιμάκωση στη σύγκρουση ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν.

«Βρισκόμαστε στο χείλος του γκρεμού και πρέπει να απομακρυνθούμε απ' αυτό», δήλωσε ο Μπορέλ μιλώντας στον ισπανικό ραδιοσταθμό Onda Cero. «Πρέπει να πατήσουμε φρένο και να βάλουμε όπισθεν».

Ο Μπορέλ δήλωσε ότι περιμένει ότι το Ισραήλ θα απαντήσει στην άνευ προηγουμένου αεροπορική επίθεση που δέχθηκε από το Ιράν, όμως ελπίζει ότι η απάντησή του δεν θα πυροδοτήσει περαιτέρω κλιμάκωση.

Ο ίδιος δήλωσε ότι υπάρχει «βαθιά διαίρεση» στο εσωτερικό του κυβερνώντος δεξιού συνασπισμού ανάμεσα στους σκληροπυρηνικούς, που επιδιώκουν σφοδρά αντίποινα, και μια «πιο μετριοπαθή και συνετή» παράταξη.

Η Τεχεράνη εξαπέλυσε την επίθεση το Σάββατο ως αντίποινα για το ισραηλινό χτύπημα στο προξενείο της στη Δαμασκό αυτόν τον μήνα που σκότωσε αρκετούς ανώτερους Ιρανούς διοικητές.

Πρόκειται για την πρώτη απευθείας επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ, η οποία απειλεί να βυθίσει τη Μέση Ανατολή σε μία ευρύτερη σύγκρουση μεταξύ των δύο ισχυρότερων στρατιωτικών δυνάμεών της.

Οι σκληροπυρηνικοί στον συνασπισμό του Νετανιάχου έχουν ζητήσει μια «συντριπτική» απάντηση στην ιρανική επίθεση.

Ωστόσο, άλλοι υποστήριξαν ότι ο σχετικά περιορισμένος αντίκτυπος των χτυπημάτων, που τραυμάτισαν σοβαρά ένα κορίτσι και προκάλεσαν μικρές ζημιές σε δύο στρατιωτικές βάσεις, σήμαινε ότι το Ισραήλ θα μπορούσε να προχωρήσει μια πιο μετρημένη απάντηση.

Τεχεράνη: «Στοχευμένο και περιορισμένο» πλήγμα στο Ισραήλ – Δεν θέλουμε να επιτεθούμε σε αμερικανικές βάσεις

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Χοσεΐν Αμίρ-Αμπντολαχιάν δήλωσε την Κυριακή ότι το χτύπημα του Ιράν κατά του Ισραήλ ήταν "περιορισμένο" σε εύρος, πράγμα που σημαίνει ότι "δεν καθορίσαμε μη στρατιωτικό στόχο στην απάντησή μας".

«Η επιχείρηση είχε στόχο το κέντρο πληροφοριών και το ‘’μάτι’’ του Σιωνιστικού καθεστώτος που είχε χρησιμοποιηθεί για να διευθύνει όλες τις επιχειρήσεις τους τελευταίους έξι μήνες, συμπεριλαμβανομένης της πρόσφατης επιχείρησης στην πρεσβεία της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν στη Δαμασκό», είπε ο Αμπντολαχιάν.

«Οι ένοπλες δυνάμεις μας δεν στόχευσαν κανένα οικονομικό ή πληθυσμιακό κέντρο, ακόμη και κατά την επίθεση στη στρατιωτική βάση... ελήφθη υπόψη η απαραίτητη ακρίβεια για την αντιμετώπιση και την απάντηση στο σιωνιστικό καθεστώς», υποστήριξε.

Ο υπουργός Εξωτερικών είπε ότι το Ιράν είπε στις περιφερειακές χώρες, όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν στρατιωτικές βάσεις, ότι ο μοναδικός σκοπός της «νόμιμης» επιχείρησης ήταν να «τιμωρήσει» το ισραηλινό καθεστώς για την επιθετικότητά του κατά των διπλωματικών εγκαταστάσεων του Ιράν.

Η Ισλαμική Δημοκρατία, είπε, δεν επιδιώκει να βάλει στο στόχαστρο αμερικανικές βάσεις ή στρατιωτικό προσωπικό στην περιοχή.

Ωστόσο, ο κορυφαίος Ιρανός διπλωμάτης πρόσθεσε ότι η Τεχεράνη έχει ήδη προειδοποιήσει ότι εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες χρησιμοποιήσουν τις στρατιωτικές τους βάσεις στην περιοχή για να εξαπολύσουν οποιαδήποτε επίθεση προς υποστήριξη του Ισραήλ, τότε «η αμερικανική στρατιωτική βάση σε αυτή τη χώρα αναπόφευκτα θα στοχοποιηθεί».

«Είμαστε ευγνώμονες στους γείτονές μας και τους αδελφούς μας στην περιοχή που έλαβαν γρήγορα αυτό το μήνυμα και τόνισαν στις ΗΠΑ και σε άλλους να κρατήσουν αμέσως οποιονδήποτε πόλεμο μακριά από το έδαφός τους», είπε Ιρανός αξιωματούχος.

Υποστήριξε επίσης ότι το Ιράν είναι προσηλωμένο στην ασφάλεια των «αδερφών μας στις γειτονικές χώρες και στην περιοχή».

Πηγή: skai.gr

