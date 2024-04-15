Λογαριασμός
Αυστραλία: Live επίθεση με μαχαίρι σε εκκλησία στο Σίδνεϊ - Ο επίσκοπος και τρεις πιστοί τραυματίες - Bίντεο

Η στιγμή της επίθεσης μεταδόθηκε ζωντανά στο διαδίκτυο, καθώς ο Επίσκοπος Εμμανουήλ έχει πάνω από 17.000 ακόλουθους στο Facebook και η εκκλησία του έχει σχεδόν 200.000 συνδρομητές στο YouTube

UPDATE: 16:29
Ιερέας

Ένας επίσκοπος, και αρκετοί πιστοί, δέχθηκαν επίθεση με μαχαίρι στο Σίδνεϊ, λίγες ώρες μετά την προηγούμενη επίθεση που συγκλόνισε την αυστραλιανή κοινή γνώμη.

Ο επίσκοπος Εμμανουήλ κήρυττε στην εκκλησία "Ιησούς Χριστός ο καλός Ποιμήν" στο Γουέκλει στα δυτικά του Σίδνεϊ τη Δευτέρα λίγο μετά τις 7 το απόγευμα (τοπική ώρα), όταν ένας άνδρας ντυμένος στα μαύρα του επιτέθηκε στο ιερό, και φέρεται να τον μαχαίρωσε πολλές φορές.

Ο Επίσκοπος Εμμανουήλ έχει ένα μεγάλο ποίμνιο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πάνω από 17.000 ακόλουθους στο Facebook. Η εκκλησία του έχει σχεδόν 200.000 συνδρομητές στο YouTube.

Το τρομακτικό βίντεο του περιστατικού, το οποίο μεταδόθηκε μάλιστα ζωντανά στη σελίδα της εκκλησίας στο YouTube, δείχνει τον Επίσκοπο Εμμανουήλ σαστισμένο ενώ ο δράστης του επιτίθεται. 

Bishop Mar Mari Emmanuel was preaching at The Good Shepherd Church in Wakeley in Sydney's west on Monday evening when a man dressed in black walked up to the altar and stabbed him multiple times (pictured)

Τέσσερις τραυματίες από την επίθεση 

Tέσσερις άνθρωποι νοσηλεύονται με «τραύματα όχι απειλητικά για τη ζωή», ανέφεραν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης του Σίδνεϊ,  με την αστυνομία του Σίδνεϊ να αναφέρει ότι συνελήφθη ο δράστης.

Τραυματιοφορείς είπαν στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι τέσσερις άνδρες ηλικίας μεταξύ 20 και 70 ετών νοσηλεύονται για τραύματα.

Stabbing in Wakeley

Εκπρόσωπος της αστυνομίας της Νέας Ουαλίας είπε ότι ο επίσκοπος Εμμανουήλ υπέστη «τραύματα που δεν απειλούν τη ζωή του».

Η αστυνομία έχει προχωρήσει σε μια σύλληψη ενός άνδρα αγνώστων στοιχείων. 

Bishop Emmanuel (pictured) gained notoriety during the pandemic when he slammed Sydney’s Covid lockdown as 'mass slavery' and claimed vaccines are futile because living 'normally' will boost immunity

Πηγή: dailymali.co.uk

