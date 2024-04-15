Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Ως πολύ σημαντική εξέλιξη αλλά και «πλήρη αποτυχία» περιέγραψε ο υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου Ντέιβιντ Κάμερον την επίθεση του Ιράν κατά του Ισραήλ, καλώντας επίσης το Ισραήλ να σκεφτεί ψύχραιμα πριν αντιδράσει.

Σε σειρά συνεντεύξεων το πρωί σε βρετανικά τηλεοπτικά κανάλια και ραδιοφωνικούς σταθμούς ο λόρδος Κάμερον είπε πως η Τεχεράνη υπέστη «διπλή ήττα», καθώς από τη μία πλευρά απέτυχε στον στρατιωτικό στόχο της και από την άλλη «αποκαλύφθηκε ως η κακόβουλη επιρροή» στην περιοχή.

Ως προς την αντίδραση του Ισραήλ, ο λόρδος Κάμερον είπε πως «αν βρίσκεσαι σήμερα το πρωί στο Ισραήλ σκέφτεσαι πολύ σωστά πως έχουμε κάθε δικαίωμα να απαντήσουμε σε αυτό και όντως το έχουν - αλλά τους προτρέπουμε να μην κλιμακώσουν».

Είπε επίσης πως καλεί το Ισραήλ να σκεφτεί «με το μυαλό και όχι με την καρδιά» καθώς ζυγίζει την αντίδρασή του. «Η συμβουλή μας είναι να μην ανταποδώσουν», πρόσθεσε. Σε διαφορετική περίπτωση προειδοποίησε για τον κίνδυνο «εσφαλμένου υπολογισμού».

Ο λόρδος Κάμερον δέχθηκε ερωτήσεις για την κρίση του Ισραηλινού πρωθυπουργού Νετανιάχου κατά τη διάρκεια της πολύμηνης σύρραξης και είπε πως «έχει ορθή κρίση σε πολλά πράγματα», συμπληρώνοντας όμως ότι «υπάρχουν και φορές που έχουμε διαφωνήσει βαθιά». Επ' αυτού αναφέρθηκε εκτενώς στα εμπόδια που υπήρχαν ως προς την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας.

Ερωτηθείς για την επίθεση του Ισραήλ στο ιρανικό προξενείο στη Δαμασκό, που επικαλέστηκε η Τεχεράνη για την προχθεσινή επίθεση, ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών σχολίασε ότι για τους Ισραηλινούς είναι οι Ιρανοί Φρουροί της Επανάστασης που «κανονίζουν τις επιθέσεις της Χαμάς» και ότι η απευθείας επίθεση του Σαββάτου κατά του Ισραήλ είναι «διαφορετικής τάξης».

Εξήρε τη γενναιότητα των Βρετανών χειριστών των μαχητικών αεροσκαφών που κατέρριψαν ιρανικά drone τη νύχτα του Σαββάτου καθώς «έσωσαν ζωές». Ως προς το ενδεχόμενο περαιτέρω βρετανικής στρατιωτικής εμπλοκής στην απευθείας διένεξη Ισραήλ-Ιράν είπε πως τέτοιου είδους κινήσεις είναι υπό διαρκή αξιολόγηση, αν και σχολίασε ότι το Ιράν έχει πει πως δεν θα προβεί σε περισσότερες επιθέσεις.

Εν τω μεταξύ επιβεβαιώθηκε πως το απόγευμα της Δευτέρας ο πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ θα προβεί σε έκτακτη ενημέρωση της Βουλής των Κοινοτήτων για τις εξελίξεις και το βρετανικό ρόλο.

Πηγή: skai.gr

