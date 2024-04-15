Μέσα σε κλίμα έντασης και αγωνίας, περιτριγυρισμένος από μια μικρή ομάδα των στενότερων συμβούλων του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ παρακολουθούσε το απόγευμα του Σαββάτου, σε πραγματικό χρόνο, την άνευ προηγουμένου επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ, από την «Αίθουσα Εκτάκτων Καταστάσεων» του Λευκού Οίκου.

Στην αίθουσα, δίπλα στον Τζο Μπάιντεν βρισκόταν o αμερικανός ΥΠΕΞ, Άντονι Μπλίνκεν και ο Ισραηλινός πρεσβευτής στις ΗΠΑ, Michael Herzog, ο οποίος είναι επίσης αδελφός του Ισραηλινού προέδρου Isaac Herzog.

Παρά τις σημαντικές διαφωνίες τους για τη Γάζα, «ΗΠΑ και Ισραήλ παρακολουθούσαν δίπλα-δίπλα την επίθεση» αναφέρει ο δημοσιογράφος του SkyNews.

Παρά το γεγονός ότι περίμεναν κάποιου είδους ιρανικό χτύπημα στο Ισραήλ, αξιωματούχοι της αμερικανικής κυβέρνησης παραδέχθηκαν ότι το εύρος της επίθεσης ήταν «στο υψηλότερο επίπεδο».

Ιδιαίτερα η χρήση βαλλιστικών πυραύλων από την Τεχεράνη, τους εξέπληξε ιδιαίτερα.

Περιγράφοντας την ένταση, ένας Αμερικανός αξιωματούχος που βρισκόταν στην αίθουσα είπε: «Κάποια στιγμή, γνωρίζαμε ότι πάνω από 100 βαλλιστικοί πύραυλοι βρίσκονταν πάνω από το Ισραήλ, χωρίς να γνωρίζουμε εάν η αντιαεροπορική άμυνα θα είχε αποτελέσματα».

Το τηλεφώνημα στον Νετανιάχου

Στις 9 το βράδυ του Σαββάτου (4 το πρωί στο Ισραήλ ) ο Πρόεδρος Μπάιντεν τηλεφώνησε στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Σύμφωνα με αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης, ο Πρόεδρος επιβεβαίωσε την υποστήριξη των ΗΠΑ στο δικαίωμα άμυνας του Ισραήλ και είπε στον Νετανιάχου ότι το Ισραήλ είχε "επιδείξει στρατιωτική υπεροχή και ανωτερότητα".

Όσον αφορά την αμερικανική πλευρά, η «θεαματικά αποτυχημένη επίθεση» του Ιράν αντιπροσώπευε «τη μεγάλη νίκη που έπρεπε να πάρει ο Νετανιάχου», τόνισε ο Τζο Μπάιντεν.

Οι αξιωματούχοι δεν σχολίασαν πληροφορίες που αναφέρουν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος απαγόρευσε στον Νετανιάχου μια άμεση αντεπίθεση.

«Το Ισραήλ πρέπει να σκεφτεί προσεκτικά τα πράγματα όσον αφορά το τι θα κάνει στη συνέχεια», αρκέστηκε να δηλώσει ένας από αυτούς.

Τα συμπεράσματα της επίθεσης

Τα συμπεράσματα που έβγαλαν οι αξιωματούχοι που συμμετείχαν στις ώρες αγωνίας στην «Αίθουσα Εκτάκτων Καταστάσεων» είναι:

Πρώτον, ότι η ιρανική επίθεση ήταν μεγαλύτερη από το αναμενόμενο και «προοριζόταν να προκαλέσει σημαντική ζημιά στο Ισραήλ».

Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τις απόψεις ορισμένων αναλυτών ότι το Ιράν δεν επιθυμεί έναν περιφερειακό πόλεμο.

«Η πρόθεσή τους ήταν να καταστρέψουν», είπε ένας αξιωματούχος της άμυνας των ΗΠΑ.

Δεύτερον, αυτό που ... εντυπωσίασε τους παρευρισκόμενους ήταν ο στρατιωτικός συντονισμός και η διπλωματική συνεργασία μεταξύ των δυτικών συμμάχων, αλλά και με την αραβική υποστήριξη, που ήταν άνευ προηγουμένου.

Σύμφωνα με την WSJ, Σαουδική Αραβία, ΗΑΕ μοιράστηκαν πληροφορίες με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ για να σταματήσουν την επίθεση του Ιράν.

«Πραγματικά εξαιρετικό», είπε χαρακτηριστικά αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης.

