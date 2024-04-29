Γκουαρντιόλα για το πρωτάθλημα: «Είναι πολύ μακριά ακόμη - Έχουμε να ανέβουμε ένα βουνό»

Ξεκάθαρος ήταν ο Πεπ Γκουαρντιόλα σε ερώτηση που δέχθηκε για την κατάκτηση του πρωταθλήματος από τη Μάντσεστερ Σίτι. Ο Ισπανός τεχνικός ανέφερε ότι απομένουν τέσσερα ματς ακόμη και το παρομοίασε με ένα βουνό που πρέπει να ανέβει η ομάδα του.

«Είναι πολύ μακριά. Κάντε μου αυτήν την ερώτηση όταν είμαστε στην κορυφή του πρωταθλήματος και έχουμε ένα παιχνίδι ακόμα. Αλλά με τέσσερα παιχνίδια που απομένουν είναι σαν πρέπει να ανεβούμε σε ένα μεγάλο βουνό», ανέφερε και συνέχισε:

«Είναι στα χέρια μας, όμως κάνοντας μία ισοπαλία δεν πρόκειται να κερδίσουμε την Premier League. Προτιμούμε να χάσουν, αλλά δεν μπορούμε να ελέγξουμε τι κάνουν. Νομίζω ότι δεν πρόκειται να χάσουν βαθμούς και ξέρουμε ακριβώς τι πρέπει να κάνουμε», κατέληξε.

