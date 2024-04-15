Πώς έδρασαν κατά των ιρανικών drone τα βρετανικά μαχητικά με ορμητήριο το Ακρωτήρι

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Δύο ζεύγη μαχητικών αεροσκαφών τύπου Typhoon FGR4 που απογειώθηκαν από τη βάση Ακρωτηρίου στην Κύπρο πιστεύεται ότι ήταν αυτά που συμμετείχαν εκ μέρους του Ηνωμένου Βασιλείου στη διεθνή επιχείρηση υπεράσπισης του Ισραήλ έναντι της ιρανικής επίθεσης τη νύχτα του Σαββάτου.

Όπως επιβεβαίωσε ο πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ την Κυριακή, βρετανικά μαχητικά κατέρριψαν «αριθμό» ιρανικών επιθετικών drone. Σύμφωνα με την Telegraph, ο αριθμός αυτός ήταν μεταξύ δέκα και είκοσι.

Τα αεροσκάφη σηκώθηκαν από τη βρετανική βάση στο πλαίσιο της Επιχείρησης Shader, δηλαδή της διαρκούς επιχείρησης κατά του ISIS στο Ιράκ και στη Συρία.

Βασική τους αποστολή ήταν να καλύψουν τις θέσεις των αμερικανικών αεροσκαφών που έσπευσαν σε υπεράσπιση του Ισραήλ. Ωστόσο, όπως προκύπτει, σε συνεδρίαση της επιτροπή αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων Cobra στην Ντάουνινγκ Στριτ την Παρασκευή η πολιτική ηγεσία της Βρετανίας είχε κατόπιν νομικής σύστασης δώσει στους χειριστές των Typhoon την επιπρόσθετη εντολή κατάρριψης ιρανικών drone που θα εισέρχονταν στο πεδίο ευθύνης τους.

Το πεδίο αυτό ήταν ο εναέριας χώρος του Ιράκ και της Συρίας, όπου έγινε και η κατάρριψη. Τα βρετανικά μαχητικά δεν αναπτύχθηκαν πάνω από το Ισραήλ, όπως αναφέρει το βρετανικό Υπουργείο Άμυνας.

Οι χειριστές των Typhoon, που υποστηρίχθηκαν από αεροσκάφος τύπου Voyager για εναέριο ανεφοδιασμό, είχαν λάβει αρκετές φορές στο παρελθόν μέρος στην επιχείρηση Shader, είχαν ενημερωθεί για τις ιδιαίτερες συνθήκες του Σαββατοκύριακου και ήταν σε επιφυλακή.

Ήταν η πρώτη «αποστολή εναέριας μάχης» για τη βρετανική Βασιλική Πολεμική Αεροπορία από τον πόλεμο στις νήσους Φώκλαντ το 1982, όπως επισήμανε πηγή των Times. Τότε αεροσκάφη τύπου Harrier είχαν εμπλακεί σε μάχη στον αέρα με μαχητικά των Αργεντινών.

Ο εναέριος χώρος στον οποίο αναπτύχθηκαν τα βρετανικά Typhoon, όπως αναφέρει η Telegraph, προσδιορίστηκε με τη χρήση σημάτων που παρείχαν οι υπηρεσίες πληροφοριών ασφαλείας από τον σταθμό Αγίου Νικολάου, εντός της βρετανικής βάσης στη Δεκέλεια, όπου οι Βρετανοί διατηρούν έναν «σταθμό ακρόασης» που καλύπτει τη Μέση Ανατολή.

Κάθε αεροσκάφος Typhoon έχει τη δυνατότητα να φέρει έξι πυραύλους μέσου βεληνεκούς και δύο πυραύλους αέρος-αέρος μικρότερης εμβέλειας.

Οι χειριστές βασίζονται επίσης σημαντικά στο υπερπροηγμένο σύστημα προσανατολισμού και εντοπισμού στόχων HMSS το οποίο είναι ενσωματωμένο στο «βιονικό» τους κράνος.

Ερωτηθείς ο υπουργός Εξωτερικών Ντέιβιντ Κάμερον αν οι Βρετανοί θα συμμετείχαν ξανά στην υπεράσπιση του Ισραήλ έναντι του Ιράν απάντησε αρχικά καταφατικά σε περίπτωση που γίνονταν νέες επιθέσεις, συμπληρώνοντας πάντως ότι αυτές οι αποφάσεις τελούν υπό διαρκή αξιολόγηση.

