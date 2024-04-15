Η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μοιράστηκαν πληροφορίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ προκειμένου να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση της επίθεσης με πυραύλους και drone του Ιράν νωρίς το πρωί της Κυριακής, αναφέρει δημοσίευμα της Wall Street Journal, το οποίο επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους.

Δύο ημέρες νωρίτερα, Ιρανοί αξιωματούχοι φέρεται να ενημέρωσαν διάφορα κράτη του Κόλπου, συμπεριλαμβανομένης της Σαουδικής Αραβίας, για την προγραμματισμένη τους επίθεση στο Ισραήλ. Αυτές οι πληροφορίες διαβιβάστηκαν στη συνέχεια στις ΗΠΑ, αναφέρει η WSJ .



Πηγή: skai.gr

