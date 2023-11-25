Στο Ισραήλ αντιπροσωπεία του Κατάρ για να παρακολουθήσει την εφαρμογή της συμφωνίας Ισραήλ-Χαμάς

Μια ολιγομελής αντιπροσωπεία από το Κατάρ έφτασε σήμερα στο Ισραήλ με στόχο να διασφαλίσει τη συνέχιση τήρησης της συμφωνίας μεταξύ εβραϊκού κράτους και Χαμάς για ανταλλαγή ομήρων και κρατουμένων και για κατάπαυση του πυρός, ανέφεραν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Ένα καταριανό ιδιωτικό αεροσκάφος, που μετέφερε τα μέλη της καταριανής αντιπροσωπείας, προσγειώθηκε νωρίτερα σήμερα στο ισραηλινό αεροδρόμιο Μπεν-Γκουριόν. Το αεροσκάφος είχε αναχωρήσει από την Λάρνακα, μετέδωσε το δημόσιο ισραηλινό δίκτυο Kan.

Ένας διπλωμάτης με γνώση της επίσκεψης επιβεβαίωσε την άφιξη της αντιπροσωπείας στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων (dpa).

Ένας από τους διπλωμάτες, μέρος της καταριανής αντιπροσωπείας, τόνισε ότι η ομάδα μετέβη στο Ισραήλ για να διασφαλιστεί ότι η συμφωνία θα συνεχίσει να εφαρμόζεται ομαλά. Αναμένεται να συζητήσουν περαιτέρω βήματα για την εφαρμογή της συμφωνίας μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς - καθώς και με μεσολαβητές στη Ντόχα.

Το Κατάρ και η Αίγυπτος θεωρούνται σημαντικοί μεσολαβητές στον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς. Το Κατάρ διατηρεί στενές και εκτεταμένες επαφές με την ισλαμιστική οργάνωση, αν και η χώρα του Κόλπου δεν έχει επίσημες διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

