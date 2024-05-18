Σαν σήμερα 18/5: Η μάχη στο Φραγκοκάστελο - Ο Κομήτης του Χάλεϊ προσπερνά τη γη

Γεγονότα



1821: Ο Νικηταράς νικάει τους Τούρκους στα Δολιανά Κυνουρίας. Από τη μάχη αυτή ο γενναίος οπλαρχηγός θα μείνει στην Ιστορία ως «Τουρκοφάγος». Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, μετά τη μάχη δεν μπορούσαν να του ξεκολλήσουν το σπαθί από το χέρι!

1828: Οι Τούρκοι προσβάλλουν το Φραγκοκάστελλο Χανίων, το οποίο υπερασπίζουν 600 Κρήτες επαναστάτες. Στη μάχη πέφτουν ηρωικώς οι περισσότεροι από τους υπερασπιστές του. Λέγεται πως από τότε, κάθε χρόνο τα χαράματα αυτής της μέρας εμφανίζονται στις πολεμίστρες του κάστρου τα φαντάσματα των ηρώων, οι γνωστοί Δροσουλίτες.

1910: Ο Κομήτης του Χάλεϊ προκαλεί πανικό σ’ όλο τον κόσμο και τελικά προσπερνά τον πλανήτη μας σε απόσταση ασφαλείας.

1963: Ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, Σαρλ ντε Γκολ, μιλάει στη Βουλή των Ελλήνων, κατά τη διάρκεια επίσημης επίσκεψής του στην Ελλάδα.

1965: Σε δημοσιεύματα του Τύπου αναφέρονται οι πρώτες πληροφορίες για την ύπαρξη και δράση στο στρατό μιας συνωμοτικής οργάνωσης με το όνομα «ΑΣΠΙΔΑ» και την εμπλοκή σ’ αυτήν του Ανδρέα Παπανδρέου.

1980: Άνθρωπος του Ηρακλή συλλαμβάνεται επ’ αυτοφώρω να δωροδοκεί με 500.000 δραχμές τον αμυντικό του ΠΑΟΚ Φιλώτα Πέλλιο, προκειμένου να μην αγωνισθεί στον επαναληπτικό αγώνα των δύο ομάδων για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος. Ο «γηραιός» θα κριθεί ένοχος και θα υποβιβασθεί.



1846: Πέτερ Καρλ Φαμπερζέ, ρώσος κοσμηματοπώλης, γνωστός και τα ομώνυμα διαμαντένια αυγά. (Θαν. 24/9/1920)

1897: Φρανκ Κάπρα, ιταλο-αμερικανός σκηνοθέτης του κινηματογράφου. (Θαν. 3/9/1991)

1919: Μαργκότ Φοντέιν, αγγλίδα μπαλαρίνα. (Θαν. 21/2/1991)



1967: Νικηφόρος Μανδηλαράς, έλληνας δικηγόρος και αγωνιστής της δημοκρατίας. (Γεν. 19/2/1928)

1980: Ίαν Κέρτις, άγγλος τραγουδιστής, μέλος του συγκροτήματος «Joy Division». («Love will tear us apart») (Γεν. 15/7/1956)

2017: Κρις Κορνέλ, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Κρίστοφερ Μπόιλ, αμερικανός κιθαρίστας των Soundgarden. (Γεν. 20/7/1964)

