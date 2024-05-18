Η Διεθνής Ημέρα Μουσείων γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 18 Μαΐου. Εκείνη την ημέρα η είσοδος στα μουσεία όλης της χώρας είναι ελεύθερη, ενώ μια σειρά από δράσεις, όπως εκθέσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα και άλλες εκδηλώσεις, διοργανώνονται από μουσεία και άλλους πολιτιστικούς φορείς καθ' όλη τη διάρκεια του Μαΐου.

Το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων (ICOM), στην προσπάθειά του να αναδείξει τον ρόλο των μουσείων στη σύγχρονη κοινωνία, καθιέρωσε από το 1977 τη 18η Μαΐου ως Διεθνή Ημέρα Μουσείων (International Museum Day). Το μήνυμα αυτής της επετείου είναι να γίνουν τα μουσεία φορείς πολιτισμικών ανταλλαγών «με σκοπό την ενίσχυση της μόρφωσης, την προώθηση της αμοιβαίας κατανόησης, την ειρήνη και τη συνεργασία μεταξύ των λαών».

Το θέμα του φετινού εορτασμού είναι «Μουσεία για την Εκπαίδευση και την Έρευνα», μια επιλογή από το ICOM που επιθυμεί -σύμφωνα και με την ανακοίνωσή του- να αναδείξει τα μουσεία ως ζωτικούς χώρους σύγκλισης της εκπαίδευσης και της έρευνας, όπου η καινοτομία ενώνεται με την παράδοση, καλύπτοντας ένα ευρύτατο πεδίο, από την τέχνη και την ιστορία ως την επιστήμη και την τεχνολογία. Κατά συνέπεια, μπορούν να συμβάλλουν ουσιαστικά στην κατανόηση του κόσμου.

Το ΔΣ του Ελληνικού Τμήματος του ICOM, εκτιμώντας ιδιαίτερα το επιστημονικό και το εκπαιδευτικό έργο που επιτελεί το Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού, αποφάσισε να είναι τιμώμενο μουσείο για το 2024.

Η κεντρική εκδήλωση του εορτασμού θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 18 Μαΐου 2024, και ώρα 19:00. στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μουσείου Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού, οδός Άρεως 10 στην Αθήνα. Την ίδια μέρα στο Μουσείο θα πραγματοποιηθεί σειρά ξεναγήσεων και άλλων εκδηλώσεων με ελεύθερη είσοδο για το κοινό (απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής).

Παράλληλα καθ' όλη τη διάρκεια του Μαΐου, σε όλη την Ελλάδα, θα πραγματοποιηθούν από μουσεία και άλλους πολιτιστικούς φορείς εκθέσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα και άλλες εκδηλώσεις που περιλαμβάνονται σε ειδικό έντυπο, διαθέσιμο ψηφιακά στην ιστοσελίδα https://icom-greece.mini.icom.museum/wp-content/uploads/sites/38/2024/04/IMD_2024_Program_WEB2.pdf

Όπως συμπληρώνει η ανακοίνωση του Ελληνικού Τμήματος, τα μουσεία ως δυναμικοί φορείς πολιτισμού και εκπαίδευσης έχουν τη δυνατότητα να καλλιεργούν και να αναπτύσσουν την περιέργεια, τη δημιουργικότητα και την κριτική σκέψη, παρέχοντας στο κοινό μια ολοκληρωμένη εμπειρία γνώσης και ψυχαγωγίας. Χώροι ανοιχτοί για όλους τους πολίτες, προωθούν την έρευνα και τη διάδοση νέων ιδεών. Ο φετινός εορτασμός της Διεθνούς Ημέρα Μουσείων προωθεί την αντίληψη για έναν κόσμο βιώσιμο, με ενσυναίσθηση και χωρίς αποκλεισμούς. Θα επικεντρωθεί στα παρακάτω θέματα, που περιλαμβάνονται στους στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών:

• Στόχος 4: Ποιοτική εκπαίδευση με ισότιμη πρόσβαση και με ευκαιρίες δια βίου μάθησης για όλους.

• Στόχος 9: Βιώσιμη ανάπτυξη με ανθεκτικές υποδομές και με ενθάρρυνση της καινοτομίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

