Μια φωτογραφία της, συναισθηματικά φορτισμένης, επανασύνδεσής της με τους δύο γιους της 16 και 13 χρόνων, δημοσίευσε η Ισραηλινή Ρενάνα Γκομ. Τα δυο παιδιά ήταν μεταξύ των ομήρων που απελευθερώθηκαν χθες το βράδυ.



Η φωτογραφία που δημοσιεύτηκε στο Facebook με τη λεζάντα «Σπίτι», δείχνει τη γυναίκα να αγκαλιάζει τα δυο παιδιά της.



Η Γκομ είχε επικοινωνία με τα αγόρια στις 7 Οκτωβρίου, όταν μιλούσαν ψιθυριστά προσπαθώντας να κρυφτούν από τη Χαμάς σε ένα δωμάτιο. Το τελευταίο πράγμα που άκουσε η Γκομ ήταν ο μικρότερος γιος της, Γιαγκίλ, να λέει, «Μη με πάρετε, είμαι πολύ μικρός». Στη συνέχεια, η μητέρα άκουσε τους απαγωγείς να της λένε ότι είχαν στα χέρια τους τους γιους της.



Ο Γιαγκίλ εμφανίστηκε σε ένα προπαγανδιστικό βίντεο που δημοσιεύτηκε στις 9 Νοεμβρίου από την παλαιστινιακή τρομοκρατική οργάνωση Ισλαμική Τζιχάντ.



רננה גומא התאחדה עם בניה יגיל ואור ששוחררו משבי חמאסhttps://t.co/78Pp7tXStv



צילום: מתוך עמוד הפייסבוק של רננה גומא pic.twitter.com/1yzQ6whr3T November 28, 2023

Πηγή: skai.gr

