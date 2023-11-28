Λογαριασμός
Ισραήλ: Η συγκινητική επανένωση μιας μητέρας με τους δύο γιους της που είχαν απαχθεί από την Ισλαμική Τζιχάντ

Η Ρενάνα Γκομ δημοσίευσε φωτογραφία της συναισθηματικά φορτισμένης επανένωσης με τους δύο γιους της

Γκομ

Μια φωτογραφία της, συναισθηματικά φορτισμένης, επανασύνδεσής της με τους δύο γιους της 16 και 13 χρόνων, δημοσίευσε η Ισραηλινή Ρενάνα Γκομ. Τα δυο παιδιά ήταν μεταξύ των ομήρων που απελευθερώθηκαν χθες το βράδυ.

Η φωτογραφία που δημοσιεύτηκε στο Facebook με τη λεζάντα «Σπίτι», δείχνει τη γυναίκα να αγκαλιάζει τα δυο παιδιά της.

Η Γκομ είχε επικοινωνία με τα αγόρια στις 7 Οκτωβρίου, όταν μιλούσαν ψιθυριστά προσπαθώντας να κρυφτούν από τη Χαμάς σε ένα δωμάτιο. Το τελευταίο πράγμα που άκουσε η Γκομ ήταν ο μικρότερος γιος της, Γιαγκίλ, να λέει, «Μη με πάρετε, είμαι πολύ μικρός».  Στη συνέχεια, η μητέρα άκουσε τους απαγωγείς να της λένε ότι είχαν στα χέρια τους τους γιους της.

Ο Γιαγκίλ εμφανίστηκε σε ένα προπαγανδιστικό βίντεο που δημοσιεύτηκε στις 9 Νοεμβρίου από την παλαιστινιακή τρομοκρατική οργάνωση Ισλαμική Τζιχάντ.
 

Πηγή: skai.gr

TAGS: Λωρίδα της Γάζας όμηροι Μεσανατολικό
