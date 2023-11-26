Αυτοί είναι οι 14 Ισραηλινοί όμηροι που απελευθερώθηκαν σήμερα από τη Γάζα

Εννέα παιδιά, τέσσερις γυναίκες και ένας Ρωσοϊσραηλινός. Ιδού τι γνωρίζουμε για τους 14 Ισραηλινούς ομήρους που απελευθερώθηκαν σήμερα, σύμφωνα με τις αφηγήσεις συγγενών τους στο Γαλλικό Πρακτορείο, τις πληροφορίες των ισραηλινών μέσων ενημέρωσης και το Φόρουμ των Οικογενειών των ομήρων.

Συνολικά έχουν απελευθερωθεί 63 από τους περίπου 240 ομήρους που κρατούνται στη Γάζα μετά την απαγωγή τους, στις 7 Οκτωβρίου. Από αυτούς, οι 39 αφέθηκαν ελεύθεροι στο πλαίσιο της συμφωνίας προσωρινής παύσης του πυρός που προβλέπει την απελευθέρωση 50 γυναικών και παιδιών, σε αντάλλαγμα για την αποφυλάκιση 150 Παλαιστίνιων κρατουμένων.

Η απελευθέρωση του Ρωσοϊσραηλινού, που δεν προβλεπόταν από τη συμφωνία, είναι μια χειρονομία καλής θέλησης της Χαμάς προς τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Αφέθηκαν επίσης ελεύθεροι άλλοι τρεις Ταϊλανδοί εργαζόμενοι στο Ισραήλ, αν και δεν προβλεπόταν στην αρχική συμφωνία.



Έλμα Αβραάμ, 84 ετών

«Υπάρχει ένας τρομοκράτης στο σπίτι μου!»

Η 84χρονη Έλμα Αβραάμ μιλούσε στο τηλέφωνο με έναν γείτονα, στις 11 το πρωί της 7ης Οκτωβρίου, όταν ένοπλοι άνδρες μπήκαν στο σπίτι της, στο κιμπούτς Ναχάλ Οζ. Σύμφωνα με τον γιο της, τον Ούρι Ραβίτζ, με τον οποίο είχε συζητήσει νωρίτερα στο τηλέφωνο το ίδιο πρωί, η ηλικιωμένη γυναίκα δεν πρόλαβε να κλειδώσει την πόρτα στο δωμάτιο ασφαλείας του σπιτιού. Ο Ούρι είδε στη συνέχεια μια φωτογραφία της μητέρας του να την μεταφέρουν με μοτοσικλέτα, μαζί με μια άλλη όμηρο.

Η Έλμα είναι καλλιτέχνιδα και το σπίτι της κοσμείται με γλυπτά, πίνακες ζωγραφικής και κεραμικά.

Αβίβα Σίγκελ, 62 ετών

Η Αβίβα Σίγκελ απήχθη από το σπίτι της στο κιμπούτς Κφαρ Αζά, μαζί με τον Αμερικανό σύζυγό της, τον 64χρονο Κιθ, που παραμένει όμηρος της Χαμάς.

Την ώρα της επίθεσης, άρπαξαν το τηλέφωνό τους και κλείστηκαν, με τις πιτζάμες, στο δωμάτιο ασφαλείας, πιστεύοντας ότι επρόκειτο για έναν πολλοστό συναγερμό για εκτόξευση ρουκετών, όπως είπε ο γαμπρός του ζεύγους, ο Γιουβάλ Μπαρόν, στην εφημερίδα Guardian. Λίγο μετά, θεάθηκαν συνοδεία ενόπλων, μαζί με άλλους ομήρους.

Η Αβίβα είναι νοτιοαφρικανικής καταγωγής και μετανάστευσε στο Ισραήλ σε ηλικία 8 ετών. Διδάσκει σε νηπιαγωγείο.

Το ζευγάρι έχει τέσσερα παιδιά και πέντε εγγόνια.

Χαγκάρ Μπροντέτζ, 40 ετών, και τα τρία παιδιά της

Ο Αβιχάι Μπροντέτζ προσπαθούσε να υπερασπιστεί το κιμπούτς Κφαρ Αζά την ώρα που απήχθησαν η γυναίκα του, τα τρία παιδιά τους και η κόρη των γειτόνων τους, η Αμπιγκέιλ, που είχε καταφύγει στο σπίτι τους. Για κάποιο διάστημα δεν είχε καμία πληροφορία για την τύχη τους, έπειτα από μερικές ημέρες έμαθε ότι όλοι τους ήταν ζωντανοί.

Η Όφρι, το μεγαλύτερο από τα παιδιά, έκλεισε τα δέκα της χρόνια σε αιχμαλωσία. Οι δύο μικρότεροι αδελφοί της, ο Γιουβάλ και ο Ορία, είναι 8 και 4 ετών.

Αμπιγκέιλ, 4 ετών

Αφού είδε να δολοφονούνται οι γονείς της, το κοριτσάκι κατάφερε να βρει καταφύγιο στο σπίτι της οικογένειας Μπροντέτζ. Ο αδελφός και η αδελφή της, Μάικλ και Αμάλια, γλίτωσαν αφού κρύφθηκαν σε ένα ντουλάπι.

Η Αμπιγκέιλ είχε γενέθλια την Παρασκευή.

Τσεν Αλμόγκ-Γκολντσάιν, 48 ετών και τα τρία παιδιά της

Η 48χρονη κοινωνική λειτουργός απήχθη μαζί με τα παιδιά της, Αγκάμ, 17 ετών, Γκαλ, 11 ετών και Ταλ, 9 ετών, από το σπίτι τους στο Κφαρ Αζά. Ο πατέρας της οικογένειας, Ναντάβ Γκολντσάιν και η Γιαμ, η μεγαλύτερη κόρη, σκοτώθηκαν στην επίθεση της Χαμάς.

Οι Γκολντσάιν είναι μέλη της οικογένειας του Ντορόν Αλμόγκ, πρώην υψηλόβαθμου αξιωματικού του στρατού και νυν προέδρου της Εβραϊκής Υπηρεσίας για το Ισραήλ, ενός οργανισμού αρμόδιου για τη μετανάστευση των Εβραίων της διασποράς.

Η οικογένεια Αλμόγκ έχασε πέντε μέλη της τον Οκτώβριο του 2003, σε επίθεση αυτοκτονίας στο εστιατόριο Maxim της Χάιφας, την ευθύνη για την οποία ανέλαβε ο Ισλαμικός Τζιχάντ.

Έλα, 8 ετών και η αδελφή της, Ντάφνα, 15 ετών

Τα δυο κορίτσια απήχθησαν από το σπίτι του πατέρα τους, του Νόαμ Ελιακίμ, στο κιμπούτς Ναχάλ Οζ.

Την επομένη της επίθεσης η μητέρα τους, η Μαγιάν Ζιν, ανακάλυψε στο WhatsApp μια φωτογραφία της Ντάφνα, που φορούσε πιτζάμες, να κάθεται σε ένα στρώμα, στη Γάζα. Η λεζάντα έγραφε «Με ρούχα προσευχής θα ήταν καλύτερα». Ήταν η μοναδική απόδειξη ζωής.

Ο πατέρας των κοριτσιών, η σύντροφός του Ντίκλα και ο γιος της, ο Τομέρ, βρέθηκαν γαζωμένοι από σφαίρες σε ένα χωράφι. Πριν τον εκτελέσουν, οι βασανιστές του χρησιμοποίησαν τον 17χρονο Τομέρ, πηγαίνοντας από σπίτι σε σπίτι, για να μιλάει στα εβραϊκά στους ενοίκους και να τους βγάζει από τα καταφύγιά τους.

Η Έλα και η Ντάφνα έχουν και την ουγγρική υπηκοότητα.

Ρον Κριβόι, 25 ετών

Ο Ρωσοϊσραηλινός Ρον Κριβόι ήταν ηχολήπτης στο μουσικό φεστιβάλ της Νόβα. Αρχικά κατάφερε να γλιτώσει, αφού κρύφθηκε σε ένα χαντάκι, σύμφωνα με την αδελφή του, τη Γιούλια. Όμως το μεσημέρι της 7ης Οκτωβρίου, όταν του τηλεφώνησε, της απάντησε μια φωνή στα αραβικά.

Ο Ρον είναι ο μικρότερος από τρία αδέλφια. Έχει γεννηθεί στο Ισραήλ και ο πατέρας του αφηγήθηκε στον τοπικό Τύπο ότι έχει ξεγελάσει ήδη τρεις φορές τον θάνατο: μία όταν έπεσε σε έναν υπόνομο και άλλες δύο σε τροχαία δυστυχήματα.

