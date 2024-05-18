Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατά τη διάρκεια αποκλειστικής συνέντευξης που παραχώρησε στο Γαλλικό Πρακτορείο και μεταδόθηκε σήμερα, προεξόφλησε πως επίκειται πολύ μεγαλύτερη ρωσική επίθεση στη βορειοανατολική και στην ανατολική Ουκρανία, με στόχο κατ’ αυτόν να καταληφθεί το Χάρκοβο, περιφέρεια όπου συνεχίζονται οι επιχειρήσεις ευρείας κλίμακας που άρχισαν οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας τη 10η Μαΐου.

«Άρχισαν την επιχείρησή τους, μπορεί να αποτελείται από πολλά κύματα. Κι αυτό είναι το πρώτο κύμα τους. Αλλά η κατάσταση είναι υπό έλεγχο έπειτα από αυτό το πρώτο κύμα», διαβεβαίωσε ο αρχηγός του κράτους, καθώς η Ρωσία έχει καταγράψει αυτόν τον μήνα τα μεγαλύτερα εδαφικά κέρδη από τα τέλη του 2022.

Κατ’ αυτόν, η Ρωσία θα ήθελε να κυριεύσει την ομώνυμη πρωτεύουσα της περιφέρειας του Χαρκόβου, μόλις μερικές δεκάδες χιλιόμετρα από τα σύνορα. Όμως οι επιχειρήσεις της Μόσχας για να καταληφθεί είχαν αποτύχει το 2022 κι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν είπε χθες Παρασκευή πως δεν είναι «προς το παρόν» στόχος η δεύτερη μεγαλύτερη ουκρανική πόλη.

Σύμφωνα με τον κ. Πούτιν, σκοπός είναι να ανταποδοθούν τα ουκρανικά πλήγματα των τελευταίων μηνών στη ρωσική επικράτεια και να δημιουργηθεί ουδέτερη ζώνη ώστε να αποτραπούν νέα - το να σταματήσουν οι ουκρανικές επιθέσεις στη Ρωσία πάντως δεν φαντάζει πολύ πιθανό.

Οι δυνάμεις της Μόσχας, σύμφωνα με αναλυτές, προσπαθούν να επωφεληθούν από τις ελλείψεις τόσο εμπειροπόλεμου προσωπικού, όσο και όπλων που αντιμετωπίζει ο ουκρανικός στρατός έπειτα από δυο και πλέον χρόνια πολέμου.

Ο κ. Ζελένσκι αναγνώρισε μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι υπάρχει έλλειψη προσωπικού. «Μεγάλος αριθμός ταξιαρχιών έχει μεγάλα κενά», είπε.

Για να αντιμετωπιστεί η ανεπάρκεια αυτή, ψηφίστηκε στο Κίεβο αμφιλεγόμενος νόμος για τη στρατολόγηση περισσότερων Ουκρανών, που προβλέπει τη μείωση του ορίου ηλικίας των στρατευσίμων από τα 27 στα 25 έτη και τίθεται σε ισχύ σήμερα.

Ο πρόεδρος Ζελένσκι υπέγραψε εξάλλου χθες νόμο που επιτρέπει τη στρατολόγηση φυλακισμένων, με αντάλλαγμα την απελευθέρωσή τους υφ' όρον αφού υπηρετήσουν.

Ο αρχηγός του κράτους, αναφερόμενος στη Δύση, επέκρινε πως του έχει στην πράξη απαγορευτεί να χρησιμοποιήσει όπλα, ιδίως μεγαλύτερου βεληνεκούς, που προμήθευσαν στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας του η Ευρώπη και οι ΗΠΑ για να πλήξει στόχους στη ρωσική επικράτεια. Είπε ακόμη πως η χώρα του χρειάζεται να της σταλούν τα τριπλάσια συστήματα Patriot από όσα διαθέτει και 120 ως 130 μαχητικά αεροσκάφη F-16 ή ανάλογα για να «τερματιστεί», κατ’ αυτόν, «η κυριαρχία στους αιθέρες» της ρωσικής Πολεμικής Αεροπορίας.

Εν αναμονή, το Κίεβο εξαπέλυσε, σύμφωνα με τη Μόσχα, κάπου εκατό drones μιας κατεύθυνσης εναντίον ρωσικών περιφερειών και της ουκρανικής χερσονήσου της Κριμαίας, που προσάρτησε η Ρωσία το 2014, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δυο άνθρωποι και να αναφερθούν διακοπές ρεύματος και να πάρουν φωτιά υποδομές.

Ο Όλεχ Σινεχούμποφ, περιφερειάρχης στο Χάρκοβο, ανέφερε πως οι ουκρανικές δυνάμεις δεν έχουν μπορέσει ως τώρα να βάλουν τέλος στην προέλαση του εχθρού τους.

«Ο εχθρός άρχισε να καταστρέφει τη Βόβτσανσκ, χρησιμοποιώντας άρματα μάχης και πυροβολικό. Δεν είναι απλά επικίνδυνο να είσαι εκεί κάτω, είναι πρακτικά αδύνατο», δήλωσε.

Κάπου 200 κάτοικοι παραμένουν επιτόπου, σύμφωνα με τον ίδιο, ενώ η πόλη, περίπου πενήντα χιλιόμετρα από την περιφερειακή πρωτεύουσα Χάρκοβο. Η πόλη είχε περίπου 18.000 κατοίκους προπολεμικά.

Ο ρωσικός στρατός συχνά ισοπεδώνει ουκρανικές πόλεις για να τις καταλάβει, όπως η Μπαχμούτ, την περασμένη χρονιά, ή η Αβντιίβκα, τον Φεβρουάριο.

Προέλαση

Δυτικότερα, οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις συνέχισαν να προελαύνουν στον δεύτερο άξονα της εφόδου τους στην περιφέρεια.

Στόχος μοιάζει να είναι το χωριό Λουκιάντσι, για να ανοίξει ο δρόμος προς το Λίπτσι, άλλη κοινότητα καθ’ οδόν προς το Χάρκοβο.

«Οι εχθροπραξίες συνεχίζονται στο Λουκιάντσι. Ναι, έχουμε προέλαση του εχθρού σε αυτή την κοινότητα. Αλλά οι στρατιώτες μας προσπαθούν ακόμη να την κρατήσουν», είπε ο περιφερειάρχης.

Από την πλευρά του, ο ρωσικός στρατός υποστήριξε χθες πως μέσα σε μια εβδομάδα 12 κοινότητες και πρόσθεσε πως οι δυνάμεις τους συνεχίζουν να προελαύνουν.

Συνολικά κάπου 9.300 άμαχοι έχουν απομακρυνθεί εσπευσμένα από τα σπίτια τους στην περιφέρεια του Χαρκόβου.

Το Κίεβο ερίζει ότι οι δυνάμεις της Μόσχας χρησιμοποιούν αμάχους σαν «ανθρώπινες ασπίδες» στη Βόβτσανσκ και ότι διέπραξαν τουλάχιστον μια εκτέλεση με συνοπτικές διαδικασίες.

Αποκλείεται ολυμπιακή εκεχειρία

Η Μόσχα κατέγραψε σε μια εβδομάδα τα μεγαλύτερα εδαφικά κέρδη από τα τέλη του 2022, κυριεύοντας 257 τετραγωνικά χιλιόμετρα μόνο στην περιφέρεια του Χαρκόβου, σύμφωνα με ανάλυση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένα σε δεδομένα του αμερικανικού ινστιτούτου για τη μελέτη του πολέμου (ISW) που μεταδόθηκε προχθές.

Χθες το μεσημέρι το Χάρκοβο, που βομβαρδίζεται συχνά το τελευταίο διάστημα, υπέστη νέα ρωσικά πλήγματα, με τουλάχιστον τρεις νεκρούς και άλλους 28 τραυματίες, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό των θυμάτων που δημοσιοποιήθηκε χθες βράδυ από τον δήμαρχο Ιχόρ Τερέχοφ.

Στη Βόβτσανσκ ρωσικοί βομβαρδισμοί στοίχισαν τη ζωή σε 35χρονο και τραυμάτισαν 60χρονο, σύμφωνα με την περιφερειακή εισαγγελία, που διευκρίνισε ότι και οι δύο ήταν άμαχοι.

Ενώ στην Οδησσό, λιμάνι καίριας σημασίας στον νότο που επίσης βομβαρδίζεται συχνά, πέντε άνθρωποι χρειάστηκαν νοσηλεία σε νοσοκομεία εξαιτίας νέου πλήγματος, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Όλεχ Κίπερ.

Από την πλευρά τους, οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις βρέθηκαν αντιμέτωπες με περίπου μια εκατοστή ουκρανικά drones τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή.

Ο περιφερειάρχης της Μπιέλγκοροντ Βιτσισλάβ Γκλάντκοφ ανακοίνωσε τον θάνατο μητέρας και του τετράχρονου γιου της σε πλήγμα drone στο χωριό Ακτιάμπρσκι.

Το βράδυ, ενημέρωσε πως άνδρας σκοτώθηκε σε επίθεση drones στο χωριό Νόβαγια Ναούμαφσκα και άλλος ένας εισήχθη σε νοσοκομείο.

Στην περιφέρεια Κρασναντάρ (νοτιοδυτικά), οι αρχές ανέφεραν πως δυο ουκρανικά drones προκάλεσαν πυρκαγιά σε διυλιστήριο στην Τουάψε. Στην ίδια περιφέρεια, «πολιτικές υποδομές» πήραν φωτιά σε επιδρομή στη Ναβαρασίσκ, λιμάνι στη Μαύρη Θάλασσα.

Στην Κριμαία, η Σεβαστούπολη, γενικό αρχηγείο του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας, εν μέρει δεν είχε ρεύμα αφού χτυπήθηκε εγκατάσταση του δικτύου διανομής ηλεκτρισμού, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Ενώ χθες γυναίκα σκοτώθηκε σε ουκρανικό πλήγμα στην Μπριάνσκ, ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης της.

Ο πόλεμος δεν μοιάζει να υπάρχει περίπτωση να σταματήσει, ούτε καν προσωρινά. Ο ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι στη συνέντευξή του στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι απορρίπτει κάθε ενδεχόμενο ολυμπιακής εκεχειρίας.

«Του είπα: Εμανουέλ (σ. AFP : Μακρόν, ο πρόεδρος της Γαλλίας, που έριξε την ιδέα στο τραπέζι), δεν το πιστεύουμε. Ας φανταστούμε μια στιγμή ότι κηρύσσεται κατάπαυση του πυρός. Καταρχήν, δεν εμπιστευόμαστε τον (σ.σ. πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ) Πούτιν. Δεύτερο, δεν θα αποσύρει τα στρατεύματά του. Τρίτο (...), πες μου, Εμανουέλ -του είπα-, ποιος μας εγγυάται ότι η Ρωσία δεν θα επωφεληθεί για να φέρει στρατεύματα στο έδαφός μας;».

«Είμαστε εναντίον οποιασδήποτε ανακωχής που παίζει το παιγνίδι του εχθρού» επέμεινε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.