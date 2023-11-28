Η Γερμανία χαιρετίζει την απελευθέρωση 11 ομήρων-Ανάμεσά τους δυο έφηβοι με γερμανική υπηκοότητα

Η επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας Αναλένα Μπέρμποκ χαιρέτισε χθες Δευτέρα την απελευθέρωση ένδεκα ομήρων, συμπεριλαμβανομένων «δυο εφήβων με τη γερμανική υπηκοότητα», στο πλαίσιο της συμφωνίας ανακωχής του Ισραήλ και του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς.

«Έπειτα από 52 ημέρες δεινών και απελπισίας, η μητέρα τους μπορεί να πάρει τα παιδιά στην αγκαλιά της ξανά. Σκέφτομαι τις οικογένειες που συνεχίζουν να περιμένουν και ανησυχούν. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μπορέσετε κι εσείς να πάρετε τους δικούς σας στην αγκαλιά σας ξανά», ανέφερε η υπουργός Εξωτερικών μέσω X (του πρώην Twitter).

Η απελευθέρωση αυτών των δυο ομήρων χθες Δευτέρα αυξάνει σε δέκα τον αριθμό των κατόχων γερμανικών διαβατηρίων που άφησε να φύγουν από τη Λωρίδα της Γάζας η Χαμάς (τέσσερις απελευθερώθηκαν την Παρασκευή, ισάριθμοι το Σάββατο).

Η κυρία Μπέρμποκ εξήρε εξάλλου την παράταση της ανακωχής που αποφάσισαν τα μέρη. Έκρινε πως προσφέρει «πολύτιμο χρόνο» για να «βοηθήσουμε τους υπηκόους μας στη Γάζα», ότι «αποτελεί αχτίδα ελπίδας» και συμβάλλει «να μη χάσουμε από τα μάτια μας αυτό που θα μπορούσε να γίνει: στέρεα βήματα προς ένα μέλλον με ασφάλεια για όλους στην περιοχή».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

