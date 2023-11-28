«Τεράστια ανακούφιση» για την ΥΠΕΞ της Γαλλίας Κατρίν Κολονά μετά την απελευθέρωση τριών γαλλοϊσραηλινών ανηλίκων

Η γαλλίδα υπουργός Εξωτερικών Κατρίν Κολονά εξέφρασε χθες Δευτέρα το βράδυ την «τεράστια ανακούφισή» της μετά την απελευθέρωση τριών ανήλικων Γαλλοϊσραηλινών, τονίζοντας πως η «προτεραιότητα υπ’ αριθμόν ένα» της κυβέρνησης του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν είναι «να απελευθερωθούν όλοι οι συμπατριώτες μας» που συνεχίζουν να βρίσκονται στα χέρια μαχητών της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

«Ξαναβρίσκουμε (...) τρία από τα παιδιά μας (...) που απήχθησαν άνανδρα και είναι επιτέλους ελεύθερα», δήλωσε η επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας στο δίκτυο BFMTV, προσθέτοντας πως η γαλλική κυβέρνηση «δεν θα σταματήσει τις προσπάθειές της» ωσότου «όλοι οι όμηροι», ανάμεσά τους «πέντε Γάλλοι», να ανακτήσουν την ελευθερία τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

