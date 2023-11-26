Την ίδια ώρα, μία μέρα πριν εκπνεύσει η συμφωνία, εντείνονται οι προσπάθειες από τις εμπλεκόμενες πλευρές στις διαπραγματεύσεις για την παράταση της εκεχειρίας και τη συνέχιση της ανταλλαγής ομήρων και κρατούμενων με Ισραήλ και Χαμάς να στέλνουν αισιόδοξα μηνύματα προς αυτή την κατεύθυνση.

Ο πρωθυπουργός του Ισράηλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε απόψε ότι στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν του είπε ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα θα συνεχιστούν «με πλήρη ισχύ» όταν τερματιστεί η προσωρινή κατάπαυση του πυρός.

Ωστόσο ο Νετανιάχου είπε ότι θα καλωσόριζε μια παράταση της κατάπαυσης του πυρός εάν κάτι τέτοιο διευκόλυνε την απελευθέρωση άλλων δέκα ομήρων ημερησίως.

BREAKING: Netanyahu says he would agree to extend the ceasefire if the deal includes the release of 10 hostages daily — The Spectator Index (@spectatorindex) November 26, 2023

Παράλληλα, πηγή προσκείμενη στη Χαμάς είπε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η παλαιστινιακή οργάνωση «ενημέρωσε τους μεσολαβητές», δηλαδή το Κατάρ και την Αίγυπτο, ότι οι ένοπλες ομάδες που κρατούν Ισραηλινούς ομήρους στη Λωρίδα της Γάζας «συμφωνούν να παραταθεί η κατάπαυση του πυρός για δύο έως τέσσερις ημέρες».

Ο Λευκός Οίκος από την πλευρά του ανακοίνωσε ότι Μπάιντεν και Νετανιάχου συμφώνησαν «να συνεχίσουν να εργάζονται για να εξασφαλίσουν την απελευθέρωση όλων των ομήρων».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν είπε ότι στόχος της κυβέρνησής του είναι να παρατείνει την παύση των μαχών στη Γάζα για να συνεχιστεί η ασφαλής απελευθέρωση των ομήρων και να παραδοθεί κρίσιμη βοήθεια στους αμάχους.

Κατά τη διάρκεια δηλώσεων από τον Λευκό Οίκο, ο Μπάιντεν είπε ότι ο ίδιος και ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου θα παραμείνουν "προσωπικά αφοσιωμένοι για να δουν ότι αυτή η συμφωνία εφαρμόζεται πλήρως και θα εργαστούν επίσης για την παράταση της συμφωνίας».

Ο Μπάιντεν είπε ότι η συμφωνία που συνήφθη μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς ήταν «δομημένη έτσι ώστε να μπορεί να επεκταθεί».

Και ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ Τζέικ Σάλιβαν νωρίτερα είχε πει ότι οι ΗΠΑ εργάζονται για την παράταση της τετρήμερης εκεχειρίας, αλλά αυτό θα αποφασιστεί τελικά από τη Χαμάς.

«Θα μπορούσε η παύση να παραταθεί για άλλη μια μέρα, δύο ημέρες, ή τρεις ημέρες ή ακόμα περισσότερο», είπε ο Σάλιβαν στο ABC. «Η μπάλα είναι στο γήπεδο της Χαμάς γιατί αυτό που είπε το Ισραήλ είναι ότι είναι έτοιμο για άλλη μια μέρα εκεχειρίας για κάθε 10 ομήρους που απελευθερώνει η Χαμάς».

«Εάν σταματήσει η παύση, η ευθύνη για αυτό βαραίνει τους ώμους της Χαμάς, όχι τους ώμους του Ισραήλ», υποστήριξε ο κορυφαίος συνεργάτης του Μπάιντεν.



