Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν χαιρετίζει την παράταση της ανακωχής στη Λωρίδα της Γάζας

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν χαιρέτισε χθες Δευτέρα τη διήμερη παράταση της ανακωχής ανάμεσα στο Ισραήλ και το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς.

Μερικές ώρες προτού η προθεσμία εκπνεύσει, τα μέρη συμφώνησαν να παραταθεί η παύση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Λωρίδα της Γάζας, που τέθηκε σε εφαρμογή την Παρασκευή.

«Καλωσορίζω τη συμφωνία που επιτεύχθηκε για την παράταση δυο ημερών της παύσης των εχθροπραξιών ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς», ανέφερε η κυρία φον ντερ Λάιεν σε ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες της στις Βρυξέλλες.

«Καλώ για ακόμη μια φορά τους τρομοκράτες της Χαμάς να απελευθερώσουν όλους τους ομήρους που πήραν κατά τη διάρκεια της φρικιαστικής επίθεσής τους την 7η Οκτωβρίου», συνεχίζει το κείμενο.

Από την Παρασκευή έχουν αφεθεί ελεύθεροι πάνω από 50 όμηροι και κάπου 150 παλαιστίνιοι κρατούμενοι σε ισραηλινές φυλακές, όπως προέβλεπε η συμφωνία που κλείστηκε με μεσολάβηση του Κατάρ, της Αιγύπτου και των ΗΠΑ. Πρόκειται —και στη μια και στην άλλη πλευρά— για γυναίκες και παιδιά. Η συμφωνία προέβλεπε τη δυνατότητα παράτασης της ανακωχής με προϋπόθεση την απελευθέρωση 10 ομήρων την ημέρα, σε αντάλλαγμα για την αποφυλάκιση 30 Παλαιστινίων. Συνολικά, αναμενόταν να ανταλλαχθούν ως και 100 όμηροι με 300 φυλακισμένους.

Η πρόεδρος της Κομισιόν φον ντερ Λάιεν σημείωσε εξάλλου πως η παράταση της ανακωχής θα επιτρέψει να λάβουν «απαραίτητη βοήθεια» περισσότεροι άμαχοι στη Λωρίδα της Γάζας.

Μέχρι στιγμής, τόνισε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετέφερε 900 τόνους βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας μέσω Αιγύπτου, με 20 πτήσεις. Αναμένεται να γίνουν άλλες τέσσερις πτήσεις μέσα στην εβδομάδα, διευκρίνισε.

Ως την Παρασκευή, το Ισραήλ βομβάρδιζε ακατάπαυστα τη Λωρίδα της Γάζας σε αντίποινα για την έφοδο μαχητών της Χαμάς σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου με 1.200 νεκρούς, κατά τις ισραηλινές αρχές. Κατά τη διάρκεια της πιο πολύνεκρης επίθεσης που υπέστη ποτέ το Ισραήλ από καταβολής κράτους το 1948 εξάλλου απήχθησαν 240 άνθρωποι που οδηγήθηκαν στον παλαιστινιακό θύλακο.

Η ισραηλινή ηγεσία ορκίστηκε να «εξαλείψει» το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα που πήρε την εξουσία το 2007 στη Λωρίδα της Γάζας και την 27η Οκτωβρίου διέταξε να αρχίσει χερσαία επιχείρηση.

Με βάση τον πιο πρόσφατο επίσημο απολογισμό του υπουργείου Υγείας της Χαμάς, κάπου 15.000 άμαχοι —επακριβώς 14.854—, ανάμεσά τους 6.150 παιδιά, σκοτώθηκαν στους ισραηλινούς βομβαρδισμούς από αέρα, ξηρά και θάλασσα. Η πολιτική προστασία στη Γάζα μιλά για άλλους 7.000 αγνοούμενους, μεγάλο μέρος των οποίων θάφτηκε στα συντρίμμια. Άλλοι 36.000 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

