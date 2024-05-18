Του Αντώνη Αντζολέτου

Ο αρχηγικός «συνωστισμός» στη Βόρεια Ελλάδα δεν είναι τυχαίος. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ολοκλήρωσε μια μίνι περιοδεία και από τη Δευτέρα θα ξαναεπισκεφθεί τη Θεσσαλονίκη. Από χθες στη Μακεδονία βρίσκεται ο Νίκος Ανδρουλάκης και σήμερα «ανηφορίζει» και ο Στέφανος Κασσελάκης.

Για τη Νέα Δημοκρατία είναι μια πολύ ευαίσθητη περιοχή με τα κόμματα από τα δεξιά της να έχουν προκαλέσει «ρήγματα» ακόμα και στις εκλογές του 2023. Ο πρωθυπουργός θα επιχειρήσει το επόμενο διάστημα να μειώσει τις «ζημιές» και να πετύχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, καθώς πλέον έχει «φουντώσει» και πάλι το θέμα της Βόρειας Μακεδονίας και η πίεση είναι συνεχής.

Πρόσφατα ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε τέλος και στο μέτωπο που είχε ανοίξει με την εκκλησία. «Δεν υπάρχει χριστιανόμετρο και τις σχέσεις μας με την πίστη και την ορθοδοξία δεν θα επιτρέψουμε να τις καπηλευτεί κανείς και κανένα κόμμα. Και νομίζω ότι σε όλους αυτούς απάντησε πολύ λιτά, αλλά και αυστηρά, ο ίδιος ο Αρχιεπίσκοπος», τόνισε από την Κατερίνη.

Οι αριθμοί είναι αποκαλυπτικοί, καθώς στους τρεις νομούς που επισκέφθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης Ελληνική Λύση, Νίκη και Σπαρτιάτες πέτυχαν μαζί πολύ υψηλά ποσοστά πέρυσι το καλοκαίρι.

Στην Πιερία, τόπο καταγωγής του Δημήτρη Νατσιού, συγκέντρωσαν ποσοστό 21,82% (Νίκη 9,26%, Ελληνική Λύση 7%, Σπαρτιάτες 5,56%).

Στην Πέλλα 19,93% (Ελληνική Λύση 7,65%, Νίκη 7,15%, Σπαρτιάτες 5,13%) και στην Ημαθία 19,5% (Ελληνική Λύση 8,21%, Σπαρτιάτες 5,81%, Νίκη 5,48%).

Τα δεδομένα είναι πολύ διαφορετικά σε σχέση με ένα χρόνο πριν. Ο Κυριάκος Βελόπουλος εμφανίζεται ενισχυμένος στη Βόρεια Ελλάδα και φέρεται κατά μέσο όρο να κινείται πέριξ του 12%. Οι Σπαρτιάτες δεν υπολογίζονται για τις ευρωεκλογές και συνεπώς το κοινό τους αναμένεται να "μοιραστεί" στις 9 Ιούνιου εκτός και αν οι ψηφοφόροι τους επιλέξουν να μη βρεθούν στις κάλπες.

Την φθορά που έχει η πλειοψηφία θα επιχειρήσουν να εκμεταλλευτούν ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Ο Στέφανος Κασσελάκης θα έχει ένα πλούσιο πρόγραμμα στη Βόρεια Ελλάδα ξεκινώντας σήμερα από το Κιλκίς. Το βράδυ θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη στον Λευκό Πύργο. Την Κυριακή θα επισκεφθεί τα Γιαννιτσά και τη Δευτέρα θα περιοδεύσει στην Περαία και στη Βέροια. Υπήρξαν αρκετές περιοχές στη Μακεδονία όπου ο ΣΥΡΙΖΑ στις περσινές εκλογές έπεσε κάτω από τον πήχυ του 17,8%. Αντίστοιχα και ο Νίκος Ανδρουλάκης μετά τα Γρεβενά και τη Φλώρινα θα βρεθεί το Σάββατο στην Πέλλα και στην Ημαθία. Για το ΠΑΣΟΚ αποτελεί στοίχημα μια καλύτερη εκλογική πορεία στη Θεσσαλονίκη, καθώς τα μεγάλα αστικά κέντρα είναι το αδύνατο σημείο του. Το 2023 τερμάτισε τέταρτος πίσω από το ΚΚΕ με ποσοστό 8,14%.

