Την «εξουδετέρωση» διοικητή της Ισλαμικής Τζιχάντ σε επιχείρηση στη Δυτική Όχθη ανακοίνωσαν οι IDF.

Ο στρατός του Ισραήλ διεξήγαγε ευρεία επιχείρηση στην περιοχή της Δυτικής Όχθης και συγκεκριμένα στον καταυλισμό προσφύγων Nur Shams, όπου εντοπίστηκε ομάδα της Ισλαμικής Τζιχάντ.

Στην επιχείρηση τραυματίστηκαν τέσσερα στελέχη των IDF, ενώ, σύμφωνα με τους Ισραηλινούς, σκοτώθηκε ικανός αριθμός τρομοκρατών.

