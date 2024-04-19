Δύο άτομα τέθηκαν σήμερα υπό κράτηση στην Πολωνία ως ύποπτα για επίθεση με σφυρί που έγινε τον Μάρτιο εις βάρος του συνεργάτη του εκλιπόντος ηγέτη της ρωσικής αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι, του Λεονίντ Βολκόφ (Leonid Volkov), έξω από το σπίτι του στο Βίλνιους, την πρωτεύουσα της Λιθουανίας.

Ο αρχηγός της Υπηρεσίας Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος της Λιθουανίας, Σαούλιους Μπριγκίνας, είπε σε συνέντευξη Τύπου στο Βίλνιους ότι οι συλληφθέντες είναι Πολωνοί πολίτες και συνελήφθησαν στη Βαρσοβία στις 3 Απριλίου.

Στους δύο συλληφθέντες απαγγέλθηκε κατηγορία για σκοπούμενη σωματική βλάβη εις βάρος του Βολκόφ εξαιτίας των πεποιθήσεών του και της πολιτικής του δράσης, κάτι που τιμωρείται είτε με πρόστιμό είτε με ποινή φυλάκισης.

Οι συλληφθέντες ήταν ήδη γνωστοί στην πολωνική αστυνομία και είχαν ταξιδέψει στη Λιθουανία για να πραγματοποιήσουν την επίθεση, πρόσθεσε ο Μπριγκίνας.

Οι ύποπτοι ενδέχεται να μεταχθούν στη Λιθουανία μέχρι τον Μάιο, σύμφωνα με τον Λιθουανό εισαγγελέα.

Λευκορώσος ο «εγκέφαλος»

Οπως δήλωσε σήμερα ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ, ένας Λευκορώσος συνελήφθη στην Πολωνία με την υποψία ότι διέταξε την επίθεση στον Βολκόφ, εξ ονόματος της Ρωσίας.

«Ένας Λευκορώσος που εργάζεται για λογαριασμό των Ρώσων, ο οποίος έδωσε εντολή σε δύο Πολωνούς να δολοφονήσουν συνεργάτη του Ναβάλνι, συνελήφθη» έγραψε ο Τουσκ σε ανάρτηση του στην πλατφόρμα Χ.

Ο Βολκόφ έχει κατηγορήσει τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν για την επίθεση εις βάρος του.

Οταν έγινε η επίθεση, η υπηρεσία αντικατασκοπείας της Λιθουανίας είχε επίσης υποστηρίξει ότι επρόκειτο για έργο των ρωσικών ειδικών δυνάμεων και το Κρεμλίνο είχε τότε αρνηθεί να σχολιάσει.



Πριν από την επίθεση, ο ίδιος ο Βολκόφ είχε δηλώσει στο Reuters ότι οι ηγέτες του κινήματος του Ναβάλνι που είναι εξόριστοι φοβούνται για τη ζωή τους.

Σήμερα ο Βολκόφ ευχαρίστησε την λιθουανική αστυνομία με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ επειδή εργάστηκε "δυναμικά και συστηματικά" τον τελευταίο μήνα για την υπόθεσή του.

«Χαίρομαι ιδιαιτέρως που υπήρξε αποτελεσματικό το έργο αυτό. Θα μάθουμε σύντομα τις λεπτομέρειες. Ανυπομονώ να μάθω!», έγραψε.

Πηγή: skai.gr

