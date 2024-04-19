Με χτύπημα σε στρατιωτική βάση της πόλης του Ισφαχάν (Isfahan), στο Ιράν, απάντησε τα ξημερώματα της Παρασκευής το Ισραήλ, στην πρόφατη επίθεση που δέχθηκε από την Τεχεράνη.

Το Ισφαχάν είναι σημαντική πόλη του Ιράν και παλιά πρωτεύουσα της Περσίας, γνωστή από το διάσημο «ρόδο του Ισφαχάν» - ή τουλάχιστον αυτό υποστηρίζει ο θρύλος, δεδομένου ότι η πόλη ήταν πασίγνωστη για τους κήπους και τα τριαντάφυλλά της.

Η πόλη δεσπόζει στο κεντρικό Ιράν και φιλοξενεί έναν αριθμό σημαντικών στρατιωτικών και πυρηνικών εγκαταστάσεων, μία μεγάλη αεροπορική βάση, όπως επίσης εργοστάσια παραγωγής drones και άλλου στρατιωτικού εξοπλισμού.

Εκτός αυτού όμως, είναι μια πόλη που γοητεύει τον επισκέπτη με την ιστορία της, τα πολυάριθμα, εντυπωσιακά τζαμιά της, τις τεράστιες πλατείες και τα δημόσια κτίρια.

Το Τζαμέ Τζαμί (Jameh Mosque), Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO και ένα από τα παλαιότερα τζαμιά που υπάρχουν ακόμα στο Ιράν

Κατά την περίοδο της μεγάλης της ακμής, στα τέλη του 16ου και αρχές του 17ου αιώνα αποτελούσε μια από τις σημαντικότερες ασιατικές πόλεις με πληθυσμό που προσέγγιζε τότε το ένα εκατομμύριο και με μεγαλοπρεπή ανάκτορα και άλλα δημόσια κτίρια από τα οποία μερικά σώζονται μέχρι σήμερα.

Την περίοδο της ακμής της ονομαζόταν και Νεσφ-ι-Τζαχάν, δηλαδή «μισός κόσμος» και εικάζεται πως διέθετε 163 τζαμιά, 48 θρησκευτικές σχολές, 1.801 μαγαζιά και 263 δημόσια λουτρά.

Η ιστορική πλατεία της πόλης του Ισφαχάν, γνωστή και ως Πλατεία Naqshejahan ή Πλατεία Ιμάμ

Σήμερα είναι η τρίτη σε πληθυσμό πόλη, μετά την Τεχεράνη και το Μασχάντ, με σημαντική βιομηχανία μεταξωτών, χαλιών, οπλουργίας κ.ά. που την καθιστούν αξιόλογο εμπορικό κέντρο του Ιράν.

Παραδοσιακό, ανατολίτικο παζάρι - σκεπαστή αγορά στο Ισφαχάν

Το Ισφαχάν σήμερα

Πηγή: skai.gr

