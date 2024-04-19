Ολλανδία: Όχι η κυβέρνηση στο Facebook λέει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων

Η ολλανδική Αρχής Προστασίας Δεδομένων συνέστησε σήμερα στους κυβερνητικούς οργανισμούς να σταματήσουν να χρησιμοποιούν το Facebook για όσο διάστημα παραμένει ασαφές τι ακριβώς συμβαίνει με τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών στις σελίδες της ολλανδικής κυβέρνησης σε αυτήν την πλατφόρμα.

«Οι άνθρωποι που επισκέπτονται έναν κυβερνητικό ιστότοπο πρέπει να μπορούν να εμπιστεύονται ότι τα προσωπικά και ευαίσθητα δεδομένα τους είναι σε ασφαλή χέρια» ανέφερε ο πρόεδρος της AP, Αλέιντ Βόλφσεν.

Η υφυπουργός Ψηφιοποίησης Αλεξάντρα φαν Χούφελεν είπε ότι η μητρική εταιρεία του Facebook, η Meta, πρέπει να ξεκαθαρίσει πριν από το καλοκαίρι πώς θα καθησυχάσει τις ανησυχίες της κυβέρνησης για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων. «Διαφορετικά θα αναγκαστούμε να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε το Facebook, ακολουθώντας αυτήν τη συμβουλή», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.