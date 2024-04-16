Λογαριασμός
Ισραηλινό drone έπληξε όχημα στον Λίβανο - «Εξουδετερώσαμε διοικητή της Χεζμπολάχ», δήλωσαν οι IDF - Δείτε βίντεο

Πρόκειται για τον Ismail Yousef Baz, ο οποίος στοχοποιήθηκε ενώ βρισκόταν εν κινήσει με το όχημά του στο παραλιακό μέτωπο του Λιβάνου, στην πόλη Ain Baa

Λίβανος

Δεύτερη επίθεση στο έδαφος του Λιβάνου, μέσα σε λίγες ώρες, πραγματοποίησε το Ισραήλ, «εξουδετερώνοντας» υψηλόβαθμο διοικητή της Χεζμπολάχ, όπως ανακοίνωσαν οι IDF.

Πρόκειται για τον Ismail Yousef Baz, ο οποίος στοχοποιήθηκε ενώ βρισκόταν εν κινήσει με το όχημά του στο παραλιακό μέτωπο του Λιβάνου, στην πόλη Ain Baal.

Οι IDF έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο από τη στιγμή της επίθεσης: 

