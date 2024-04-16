Δεύτερη επίθεση στο έδαφος του Λιβάνου, μέσα σε λίγες ώρες, πραγματοποίησε το Ισραήλ, «εξουδετερώνοντας» υψηλόβαθμο διοικητή της Χεζμπολάχ, όπως ανακοίνωσαν οι IDF.
Πρόκειται για τον Ismail Yousef Baz, ο οποίος στοχοποιήθηκε ενώ βρισκόταν εν κινήσει με το όχημά του στο παραλιακό μέτωπο του Λιβάνου, στην πόλη Ain Baal.
Οι IDF έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο από τη στιγμή της επίθεσης:
מוקדם יותר היום צה״ל תקף וחיסל באמצעות כלי טיס של חיל האוויר במרחב עין בעאל שבלבנון את המחבל איסמאעיל יוסף באז, מפקד גזרת החוף בארגון הטרור.— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) April 16, 2024
איסמאעיל שימש כגורם בכיר וותיק בזרוע הצבאית של חיזבאללה במספר תפקידים. דרגתו הנוכחית מקבילה לדרגת מח"ט >> pic.twitter.com/UzL6qkqGu0
