Δεύτερη επίθεση στο έδαφος του Λιβάνου, μέσα σε λίγες ώρες, πραγματοποίησε το Ισραήλ, «εξουδετερώνοντας» υψηλόβαθμο διοικητή της Χεζμπολάχ, όπως ανακοίνωσαν οι IDF.

Πρόκειται για τον Ismail Yousef Baz, ο οποίος στοχοποιήθηκε ενώ βρισκόταν εν κινήσει με το όχημά του στο παραλιακό μέτωπο του Λιβάνου, στην πόλη Ain Baal.

Οι IDF έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο από τη στιγμή της επίθεσης:

מוקדם יותר היום צה״ל תקף וחיסל באמצעות כלי טיס של חיל האוויר במרחב עין בעאל שבלבנון את המחבל איסמאעיל יוסף באז, מפקד גזרת החוף בארגון הטרור.



איסמאעיל שימש כגורם בכיר וותיק בזרוע הצבאית של חיזבאללה במספר תפקידים. דרגתו הנוכחית מקבילה לדרגת מח"ט >> pic.twitter.com/UzL6qkqGu0 — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) April 16, 2024

Πηγή: skai.gr

