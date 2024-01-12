Ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας και στενός συνεργάτης του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, προειδοποίησε σήμερα ότι η Μόσχα θα θεωρήσει οποιαδήποτε κίνηση της Βρετανίας να αναπτύξει στρατιωτική αποστολή στην Ουκρανία ως κήρυξη πολέμου κατά της Ρωσίας.

Ο Μεντβέντεφ, που είναι τώρα αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, έκανε το σχόλιο αυτό αποκρινόμενος στην επίσκεψη του Βρετανού πρωθυπουργού Ρίσι Σούνακ στο Κίεβο κατά την οποία ανακοίνωσε την αύξηση της στρατιωτικής χρηματοδότησης για να βοηθήσει την Ουκρανία να αγοράσει νέα στρατιωτικά drones.

«Ελπίζω οι αιώνιοι εχθροί μας οι υπερόπτες Βρετανοί- να καταλάβουν ότι η ανάπτυξη μιας επίσημης στρατιωτικής αποστολής στην Ουκρανία θα είναι κήρυξη πολέμου κατά της χώρας μας», έγραψε ο Μεντβέντεφ σε ανάρτησή του στο Telegram.

Ο Μεντβέντεφ, του οποίου οι συχνές και σκληρές δημόσιες δηλώσεις συνιστούν μια ένδειξη της σκέψης των γερακιών στο Κρεμλίνο, ρωτήθηκε επίσης πώς θα αισθανόταν η δυτική κοινή γνώμη αν η αντιπροσωπεία του Σούνακ δεχόταν πυρά από πυρομαχικά διασποράς στο κέντρο του Κιέβου, κάτι το οποίο πρόσφατα συνέβη σε Ρώσους αμάχους στην πόλη Μπέλγκοροντ.

Το Μπέλγκοροντ το οποίο βρίσκεται στη νότια Ρωσία, κοντά στα ουκρανικά σύνορα, έχει πληγεί από πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones)τους τελευταίους μήνες.

Στο περιστατικό της 30ής Δεκεμβρίου στο οποίο αναφέρθηκε ο Μενβέντεφ, τουλάχιστον 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν, περιλαμβανομένων δύο παιδιών, και 11 τραυματίστηκαν, όπως ανακοίνωσε η Ρωσία, η οποία το περιέγραψε ως «άνευ διακρίσεων» ουκρανική επιδρομή στην οποία χρησιμοποιήθηκαν πυρομαχικά διασποράς.

Το ουκρανικό μέσο ενημέρωσης RBC-Ukraine, επικαλούμενο ανώνυμες πηγές, ανέφερε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν στρατιωτικούς στόχους στο Μπέλγκοροντ απαντώντας στους μαζικούς ρωσικούς βομβαρδισμούς που έγιναν την προηγούμενη μέρα.

Ο Μεντβέντεφ εμφανίσθηκε ως φιλελεύθερος εκσυγχρονιστής όταν ήταν πρόεδρος την περίοδο 2008-2012, αλλά τώρα παρουσιάζεται ως ένα από τα πιο σκληρά γεράκια του Κρεμλίνου κατά της Δύσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

