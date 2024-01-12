Ο ισραηλινός στρατός βομβάρδισε κατά τη διάρκεια της νύχτας το κεντρικό τμήμα της νότιας Λωρίδας της Γάζας, όπου όπως ανακοίνωσε σκότωσε δεκάδες "τρομοκράτες", με τις αρχές της Χαμάς να ανακοινώνουν ότι δεκάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τη νύχτα, την ώρα που η σύγκρουση ανάμεσα στο Ισραήλ και το ισλαμιστικό παλαιστινιακό κίνημα πλησιάζει στην συμπλήρωση 100 ημερών.

Δημοσιογράφος του AFP άκουσε σφοδρά πυρά πυροβολικού ανάμεσα στη Ράφα, στο νότιο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα, και τη Χαν Γιούνες, την μεγάλη πόλη του νότου, στη διάρκεια της νύχτας που πέρασε, κατά την οποία τα πλήγματα ήταν ωστόσο λιγότερα από άλλες μέρες.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς, υπάρχουν "πάνω από 59 νεκροί και δεκάδες τραυματίες διακομίσθηκαν στα νοσοκομεία μετά τις επιθέσεις που έγιναν" τη νύχτα "σε αρκετούς τομείς". Σε νεότερη ανακοίνωση του σήμερα, το υπουργείο Υγείας του θύλακα, ανέφερε ότι τουλάχιστον 23.708 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν και 60.005 τραυματίστηκαν σε ισραηλινές επιδρομές στη Λωρίδα της Γάζας από τις 7 Οκτωβρίου. Περίπου 151 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν και 248 τραυματίστηκαν το τελευταίο 24ωρο, πρόσθεσε το υπουργείο.

"Δεκάδες τρομοκράτες" σκοτώθηκαν στην Χαν Γιούνες και την Μαγκάζι στο κεντρικό τμήμα, "μεταξύ των οποίων αξιωματικοί της μονάδας Νούκχμπα" (σ.σ.: "ελίτ" στα αραβικά), ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός, ο οποίος γνωστοποίησε επίσης πλήγμα με drones στο Μπουρέιζ, επίσης στο κεντρικό τμήμα της νότιας Λωρίδας της Γάζας.

Στην Χαν Γιούνες, σκοτώθηκε κυρίως "ένας αξιωματικός της μονάδας Νούκχμπα, που συμμετείχε στην σφαγή της 7ης Οκτωβρίου", σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Στο νοσοκομείο Νάτζερ της Ράφα, ένας νεαρός άνδρας, που δεν έδωσε το όνομά του, έδειξε στο AFPTV πτώματα σε πλαστικούς μουσαμάδες. "Οι γυναίκες έμειναν χήρες, τα παιδιά ορφανά. Νοιάζεται κανείς για μας; Γιατί όλος ο κόσμος μένει σιωπηλός;", είπε.

Πάνω από 23.000 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί και περίπου 60.000 τραυματιστεί σε ισραηλινές επιδρομές στη Λωρίδα της Γάζας από τις 7 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του θύλακα.

Με μέσο όρο 250 νεκρούς ημερησίως, σύμφωνα με τους υπολογισμούς αυτούς, το μέσο ποσοστό θανάτων αυτού του πολέμου είναι "σημαντικά υψηλότερο" αυτού "οποιασδήποτε άλλης πρόσφατης σύγκρουσης", "στη Συρία (96,5 νεκροί την ημέρα), στο Σουδάν (51,6), στο Ιράκ (50,8), στην Ουκρανία (43,9), στο Αφγανιστάν (23,8) και στην Υεμένη (15,8)", κατήγγειλε η Oxfam.

Σε ανακοίνωσή της η μη κυβερνητική οργάνωση, αποκαλύπτει ότι η ήδη καταστροφική κατάσταση των 2,4 εκατομμυρίων κατοίκων, επιδεινώθηκε κι άλλο από την πτώση των θερμοκρασιών.

Ο πόλεμος πυροδοτήθηκε στις 7 Οκτωβρίου από τις άνευ προηγουμένου αιματηρές επιθέσεις μαχητών της Χαμάς, οι οποίοι σκότωσαν περίπου 1.140 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους αμάχους, στο νότιο Ισραήλ.

