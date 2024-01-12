Σούνακ: Δεν θα γίνει ψηφοφορία στο κοινοβούλιο για τα χτυπήματα στους Χούθι

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ θα κάνει δήλωση στο κοινοβούλιο τη Δευτέρα για τα πλήγματα κατά στρατιωτικών στόχων των Χούθι στην Υεμένη, αλλά δεν υπάρχουν σχέδια να διεξαχθεί ψηφοφορία για τη στήριξη αναφορικά με τη λήψη στρατιωτικής δράσης, δήλωσε ο εκπρόσωπός του.

Οι ΗΠΑ και η Βρετανία εξαπέλυσαν πλήγματα από τον αέρα και τη θάλασσα κατά στρατιωτικών στόχων των Χούθι ως απάντηση στις επιθέσεις της φιλοϊρακινής οργάνωσης κατά πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα, σε μια δραματική επέκταση του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς που μαίνεται στη Γάζα.

Ερωτηθείς εάν θα υπάρξει ψηφοφορία με αναδρομική ισχύ για τα χτυπήματα, ο εκπρόσωπος του Σούνακ δήλωσε σήμερα: «Δεν υπάρχουν σχέδια για κάτι τέτοιο. Όπως έχουμε δηλώσει η ανάπτυξη των ενόπλων δυνάμεων είναι προνόμιο εξουσίας και η κυβέρνηση δεν υπόκειται σε καμία νομική υποχρέωση να ζητήσει την επίσημη έγκριση του κοινοβουλίου».

Οι Εργατικοί δια του αρχηγού τους Κιρ Στάρμερ δήλωσαν ότι στηρίζουν τη βρετανική κυβέρνηση στην απόφασή της για πλήγματα στους αντάρτες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

