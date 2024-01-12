Στο Κίεβο με νέο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας ο Σούνακ

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Το Κίεβο θα επισκεφθεί εντός της Παρασκευής ο Βρετανός πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ, ο οποίος ανακοίνωσε νωρίς το πρωί νέο μεγάλο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία.

Συγκεκριμένα, το Ηνωμένο Βασίλειο θα παράσχει εξοπλισμό αξίας 2,5 δισεκατομμυρίων λιρών κατά τη διετία 2024-25, δηλαδή πακέτο κατά 200 εκ. λίρες μεγαλύτερο σε σχέση με την προηγούμενη διετία.

Το πακέτο αυτό θα περιλαμβάνει πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς, αεράμυνα, πυρομαχικά πυροβολικού και εξοπλισμό ναυτικής ασφάλειας.

Ένα ποσό της τάξης των 200 εκ. λιρών θα δοθεί για την κατασκευή χιλιάδων στρατιωτικών drone, κυρίως σε βρετανικές εγκαταστάσεις, τα οποία θα δοθούν στις ουκρανικές δυνάμεις.

Κατά τη συνάντηση με τον πρόεδρο Ζελένσκι ο Ρίσι Σούνακ θα υπογράψει επίσης μια διμερή Συμφωνία Συνεργασίας για την Ασφάλεια, με την οποία το Ηνωμένο Βασίλειο θα δεσμεύεται να παράσχει στην Ουκρανία πληροφορίες ασφαλείας, συστήματα Κυβερνοασφάλειας, ιατρική και στρατιωτική εκπαίδευση, καθώς και συνεργασία στην αμυντική βιομηχανία.

«Το Ηνωμένο Βασίλειο δε θα λιγοψυχήσει. Θα συμπαρασταθούμε στην Ουκρανία στις πιο σκοτεινές ώρες της και στις καλύτερες εποχές που θα έρθουν», δήλωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.